Yunanistan'ı korkutan gelişme: Türk SİHA'larına karşı 2 milyar euroluk hamle

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.





Türk SİHA'larına karşı 2 milyar euroluk hamle





Türkiye'nin savunma sanayideki atılımları ve yerlileşme hamleleri komşu Yunanistan'ı dikkatini çekmeye devam ediyor. Selanik'teki Beyond 2024 sergisinde konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türk SİHA'larını caydırmak için uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bakan Dendias, maliyetli program için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu.





"Türkiye'ye mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor"





Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, "Mesela komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Drone programına bakın. Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor. Kimin birinci olacağını görmek için bir yarışmaya girmemiz gerektiğini söylemiyorum. Kendimizi savunmak istiyoruz, aynı zamanda caydırıcılık kabiliyetine de sahip olmak istiyoruz." dedi.





Yunan bakan, açıklamasının devamında ise "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük reform." ifadelerini kullandı.







