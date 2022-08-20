Yüzde 73’ü ayrımcılığa uğramış: Batı'nın utanç karnesi

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın Avrupa’da dört ülkede gerçekleştirdiği ‘Ayrımcılık Algısı’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 77’si etnik köken veya dini inanç ayrımcılığın olduğunu, yüzde 88’i ayrımcılık vakalarının son yıllarda arttığını ve yüzde 73’ü şahsen ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

6,5 MİLYON NÜFUSA ULAŞTI

6,5 milyon nüfusu ve dördüncü kuşağa ulaşan, genç ve dinamik yapısıyla bulunduğu ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan taşıyıcı unsurlarından biri haline gelen Türk diasporasının maruz kaldığı ayrımcılığın boyutlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve bu alanda uluslararası iş birliğinin tesisini sağlamak amacıyla Hollanda, Fransa, ABD ve İsveç’te anket yapıldı.

AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİLİZ

Ankete göre katılımcıların yüzde 42’si yaşadığı ülkenin vatandaşları (çifte vatandaş) ile aynı haklara sahip olmadığını, yüzde 53’ü ise aynı haklara sahip olduğunu düşünüyor. Bu ülkelerde göçmen statüsünde olan katılımcıların yüzde 52’si ise yaşadığı ülkenin vatandaşları ile aynı haklara sahip olmadığını ifade etti.

İNANÇTA AYRIMCILIK YÜKSEK

Katılımcıların yüzde 77’si yaşadıkları ülkede etnik köken veya dini inanışlarına yönelik ayrımcılık olduğunu düşünüyor. Sadece yüzde 22’lik oran ayrımcılığın olmadığını belirtiyor. Ankete katılımcıların yüzde 1’i ise bu konuda fikir beyan etmedi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI

Katılımcıların yüzde 88’i yaşadıkları ülkede ırkçılık ve ayrımcılığın son yıllarda arttığını düşünüyor. Ankete katılanlar yaşadıkları ülkedeki yabancı düşmanlığına yol açan en önemli etken olarak, medyada azınlık gruplarının olumsuz yansıtılmasını görüyor. Diğer etkenler, göçmen sayısının ve görünürlüğünün artması ile siyasetçilerin ayrımcı tutumları olarak değerlendiriliyor.

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EN YOĞUN İŞ HAYATINDA

Ayrımcılığın yoğun olduğu alanların başında, çalışma hayatı geliyor. İkinci sırada kamu hizmetlerine erişim, üçüncü sırada eğitim hayatı, dördüncü sırada ise gündelik hayat ve sağlık hizmetlerine erişim yer alıyor.

Sebep: Köken, sakal ve isim

“Hiç ayrımcılığa uğradınız mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 73’ü ‘evet’ cevabını verdi. Katılımcılar, ‘milliyetim / kökenim /sakalım / başörtüm / taşıdığım dini sembol’ gibi unsurların yabancı düşmanlığına yer açan en önemli etken olarak görüldüğünü belirtti. ‘İsim ve soyad’ da diğer etkili unsur olarak dikkat çekiyor

İkinci sırada devlet daireleri

Ayrımcılık yapan gruplar veya kişilerin başında polis ve diğer kolluk güçleri geliyor. İkinci sırada devlet dairelerinde görevli personel, üçüncü sırada öğretmenler / eğitimciler yer alıyor.