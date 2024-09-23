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Zelenski ABD ziyareti sırasında Biden Trump ve Harris'e 'zafer planı' sunacak: Peki bu planda neler saklı?

Zelenski ABD ziyareti sırasında Biden Trump ve Harris'e 'zafer planı' sunacak: Peki bu planda neler saklı?

Zeynep Karçığa
11:3623/09/2024, Monday
G: 23/09/2024, Monday
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'in Rusya ile iki buçuk yıllık savaşı sona erdirme planını sunmak üzere Pazar günü önemli bir ziyaret için ABD'ye gitti. Ukrayna cumhurbaşkanı, "zafer planı" olarak adlandırdığı önerilerini ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacak ve ayrıca BM genel kurulundaki oturumlara katılacak. Ziyaret, Moskova'nın doğu Ukrayna'da hızla ilerlemesi ve Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük kısımlarını elinde tutmasıyla geçen yoğun çatışmaların ardından geliyor. Kiev haftalardır Batı'ya, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için teslim edilen uzun menzilli silahları kullanmasına izin vermesi için baskı yapıyor.

Ukrayna cumhurbaşkanı, X'te her gece yaptığı video konuşmasında ortaklarını "gerçekten adil bir barış için ortak bir zafer" elde etmeye çağırdı. Zelenski, uçaktan yaptığı konuşmada "Bu sonbahar bu savaşın geleceğini belirleyecek" dedi. Ukrayna medyası daha sonra New York'a indiğini bildirdi. Ayrıca hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi bekleniyor.


İngiltere dışişleri bakanı David Lammy, Ukrayna'nın Rusya içinde Storm Shadow füzelerini kullanmasına izin vermek için Beyaz Saray ile hassas müzakerelerin sürdüğünü belirterek bunun "cesaret" zamanı olduğunu savundu. Biden'a yönelik açık teşvik, Lammy ve başbakan Keir Starmer'ın ABD başkanını Beyaz Saray'da ziyaret etmesinden ancak iki ülke arasındaki anlaşmazlık noktasını çözememesinden sadece bir hafta sonra geldi. Pazar günü Liverpool'da İşçi Partisi konferansında düzenlenen bir yan etkinlikte konuşan Lammy, bunun "Ukrayna'nın yanında duran müttefikler adına cesaret, sabır ve metanet için kritik bir zaman" olduğunu söyledi.


The Guardian'ın haberine göre Ukraynalı yetkililer Pazartesi günü, Rusların güneydoğudaki Zaporizhia şehrine düzenlediği hava saldırıları sonucunda Pazar akşamı en az 16 sivilin, aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu şekilde yaralandığını söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Telegram'da kurtarma ekiplerinin hasarlı apartman binalarından sakinleri tahliye ettiğini söyledi. Bakanlık, ön bilgilere göre Rusya'nın Zaporizhia'yı vurmak için
KAB güdümlü hava bombalarını
kullandığını söyledi.

Drone'un patlayıcıları infilak etti

Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde yüksek apartman binalarını vuran ve üst üste ikinci gece saldırısında en az 21 kişinin yaralandığı yeni saldırılar başlattıklarını söyledi. Yerel vali Oleh Syniehubov, bombaların Cumartesi gecesi, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkiv'in merkezinin kuzeyindeki Shevchenkivsky bölgesine düştüğünü söyledi.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Pazar günü, doğu Ukrayna'da Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde bir itfaiyecinin Ukrayna'ya ait bir insansız
hava aracı tarafından öldürüldü
ğünü söyledi. Bakanlık Telegram'da yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki Vyacheslav Glazunov'un düşen drone'ların tetiklediği Novoaidar bölgesinde çıkan yangını söndürmesi sırasında drone'un patlayıcılarının infilak ettiğini söyledi. İki itfaiyecinin daha yaralandığını ekledi.
#Ukrayna
#Rusya
#ABD

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