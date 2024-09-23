Zelenski ABD ziyareti sırasında Biden Trump ve Harris'e 'zafer planı' sunacak: Peki bu planda neler saklı?

Ukrayna cumhurbaşkanı, X'te her gece yaptığı video konuşmasında ortaklarını "gerçekten adil bir barış için ortak bir zafer" elde etmeye çağırdı. Zelenski, uçaktan yaptığı konuşmada "Bu sonbahar bu savaşın geleceğini belirleyecek" dedi. Ukrayna medyası daha sonra New York'a indiğini bildirdi. Ayrıca hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere dışişleri bakanı David Lammy, Ukrayna'nın Rusya içinde Storm Shadow füzelerini kullanmasına izin vermek için Beyaz Saray ile hassas müzakerelerin sürdüğünü belirterek bunun "cesaret" zamanı olduğunu savundu. Biden'a yönelik açık teşvik, Lammy ve başbakan Keir Starmer'ın ABD başkanını Beyaz Saray'da ziyaret etmesinden ancak iki ülke arasındaki anlaşmazlık noktasını çözememesinden sadece bir hafta sonra geldi. Pazar günü Liverpool'da İşçi Partisi konferansında düzenlenen bir yan etkinlikte konuşan Lammy, bunun "Ukrayna'nın yanında duran müttefikler adına cesaret, sabır ve metanet için kritik bir zaman" olduğunu söyledi.