Dünya Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
AVRUPA

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz

Rusya tarafından işgal saldırıları başlatılan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kurmaylarıyla birlikte kuşatma altında olan Kiev sokaklarında görüntülendi. Halkına çağrıda bulunan Zelenskiy, "Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini vermişti. Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.

İkinci gününe giren işgal saldırılarında Rus güçleri, başkent Kiev'i kuşattı.

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KIEV SOKAKLARINDAN HALKINA SESLENDİ: HEPİMİZ BURADAYIZ

İşgal altındaki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev sokaklarına inerek halkına seslendi.

Kurmaylarıyla birlikte sokaklardan bir video paylaşan Zelenskiy, "Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz" dedi.

Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
OYNAT 00:35
Zelenskiy Kiev sokaklarından halkına seslendi: Hepimiz buradayız devletimizi koruyoruz
Rusya tarafından işgal saldırıları başlatılan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kurmaylarıyla birlikte kuşatma altında olan Kiev sokaklarında görüntülendi. Halkına çağrıda bulunan Zelenskiy, 'Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz' dedi.

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