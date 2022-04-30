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Dünya Zelenskiy Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var
AVRUPA

Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti. Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında iki aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalar yaptı.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerin durdurulması konusunda yüksek riskler var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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