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Zelenskiy, Rusya'dan '1000'e karşılık 1000 esir' takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi

Zelenskiy, Rusya'dan '1000'e karşılık 1000 esir' takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi

17:0622/05/2025, Perşembe
AA
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Zelenskiy, Rusya'dan '1000'e karşılık 1000 esir' takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi
Zelenskiy, Rusya'dan '1000'e karşılık 1000 esir' takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takası yapılması yönünde Rus tarafından aldıkları listeyi incelemeye başladıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla anlaştıkları "1000'e karşılık 1000 esir" takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.


Devlet Başkanı Zelenskiy, esir takası konusuna yapılan anlaşmanın Türkiye'deki müzakerelerin sonucu olduğuna dikkati çekti.


Söz konusu çalışma sürecinin Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un kontrolünde devam ettiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu ve güvenlik birimlerinin de bu çalışmalarda yer aldığını, Ruslarla yapılan temaslar hakkında rapor aldığını kaydetti.


Rusya tarafından, esir takasıyla ilgili bir liste aldıkları bilgisini veren Zelenskiy, "Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Tüm Ukraynalı esrilerin evlerine getirilmesinin kendileri için öncelikli konulardan olduğunu vurguladı.


Kremlin listenin verildiğini teyit etti

Kremlin de Rus tarafının Kiev'e "1000'e karşılık 1000 esir” formülüne göre takas edilecek kişilerin isminin yer aldığı bir listeyi verdiklerini, Kiev'in listesini beklediklerini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Interfaks'a "Listemizi gerçekten teslim ettik. Kiev'den henüz bir karşı liste almadık. Bekliyoruz." açıklaması yaptı.

#Dmitriy Peskov
#Rusya-Ukrayna savaşı
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