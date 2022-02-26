Zelenskiy: Ukrayna’ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıların 2. günün gecesinde de devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden son durumla ilgili Ukrayna halkını ve dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

Bazı dünya liderleri ile görüşmeler sürdürdüğünü aktaran ve destek istediğini belirten Zelenskiy, "Bugün hangi dünya lideri ile konuşmadığımı söylesem daha kolay olur. Buna devam ediyoruz. Ukraynalıların bu saldırganlığa karşı Batı’dan başka ne tepkiler beklediğini ana hatlarıyla anlattım. Yeni yardım ve yeni destekler konusunda anlaştım" ifadelerini kullandı.

ZOR BİR GÜNDÜ FAKAT GECE DAHA ZOR OLACAK

Açıklamalarında savaştaki son durum ile birlikte Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, "Bugün zor bir gündü fakat gece daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar. Kiev’e özellikle dikkat etmemiz gerek. Başkenti kaybedemeyiz" diyerek, Rusya’nın gece operasyonlarında sertleşmeye başladığını kaydetti.

REKLAM

DÜNYA Rusya: Kiev yönetimi görüşmeleri reddetti