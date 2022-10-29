Dünya Zelenskiyden Türkçe paylaşım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
AVRUPA

Zelenskiy'den Türkçe paylaşım: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Paylaşımını Türkçe yapan Zelenskiy, Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına barış ve refah diledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

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Zelenskiyden Türkçe paylaşım: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Paylaşımını Türkçe yapan Zelenskiy, Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına barış ve refah diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

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Zelenskiyden Türkçe paylaşım

Zelenskiy'den Türkçe paylaşım

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