Zelesnki'den seçim açıklaması: Her seçmene oy verme imkanı sağlanırsa yapılabilir

“Sıkıyönetim altındaki Ukrayna'da seçimler ancak askeri personel ve yurtdışındaki zorunlu göçmenler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların oy kullanma hakkı sağlanırsa mümkün olabilir. Finansman ve cephe hattındaki seçim merkezlerinde yabancı gözlemcilerin varlığı da sağlanmalıdır. Her oya ihtiyacımız var. Kendimiz için bunun çok demokratik bir seçim olacağını söyleyemeyeceğiz. Meşru bir seçime ihtiyacımız var. Bu seçimin toplum tarafından yapılmasına ihtiyacımız var. Böylece halkımız bölünmeyecektir. Ordunun oy kullanabilmesine ihtiyacımız var. Onlar bugün bu demokrasiyi savunuyorlar ve savaş nedeniyle onlara bu fırsatı vermemek haksızlıktır. Ben sadece bu konu yüzünden seçimlere karşıydım”