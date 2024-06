Batılı düşünce kuruluşları gözünden Türkiye

Eski ABD Başkanı Richard M. Nixon tarafından kurulan, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın uzun yıllar onursal başkanlığını yürüttüğü Center for the National Interest tarafından yayınlanan The National Interest dergisinde yakın zamanda yayımlanan bir analiz yazısında Türkiye’nin Avrasya bölgesinde artan nüfuzuna işaret ediliyor. Johan Engvall imzalı analizde Türkiye’nin Batı yaptırımlarıyla yalnızlaşan Rusya’yla iktisadi ilişkilerini arttırdığı, Avrupa ile Rusya arasında “yeniden ihracatçı” rolünü de üstlendiği belirtiliyor. Buna mukabil Türkiye’nin Türk dünyası başta olmak üzere bölge ülkeleriyle artan iktisadi, siyasi, sosyal hatta güvenlik alanındaki ilişkileri “kendine güveni giderek artan Türkiye’nin, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da Rusya’ya meydan okuma”sı olarak yorumlanıyor. Türkiye’nin, Moskova’nın nüfuzunun temel taşı olan savunma, enerji ve kültür alanlarında ilerlemeler sağlayarak Hazar’da Rusya’ya karşı bir denge unsuru olarak ortaya çıktığına işaret edilen analizde Türkiye’nin ABD ve AB açısından “kendi tarafında olması gereken önemli bir müttefik devlet” olduğunun altı çiziliyor. Sonuç olarak yazar Batı perspektifli politik bir değerlendirmeyle “Türkiye’nin Rusya’ya ya da Çin’e tabi olmayı içermeyen kendi gündemi” olduğu ve Türkiye’nin “revisyonist devletler” (Rusya, Çin, İran) eksenine karşı kısmi bir denge unsuru olarak ortaya çıkmasını teşvik etmenin Batı’nın çıkarına olacağını belirtiyor.