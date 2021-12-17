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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

Mevlâna çağımız insanına ne söyler?

Mevlâna’nın sergilemiş olduğu anlayış ve düşünce tarzı ile kendisi gibi diğer huzursuzlara yeni bir toplumsal düzen kurması; onları kusur, günah ve sevaplarıyla kabul etmesi oldukça kıymetlidir. “Sevgiyle acılar tatlılaşır, sevgiyle bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular berraklaşır; sevgiyle dertler şifa bulur. Sevgiyle ölüler dirilir, sevgiyle padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi sonucu oluşur.” Bu bir nevi acıyı bal etmenin yoludur.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mevlâna çağımız insanına ne söyler?
İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Evrensel bir hüviyeti olan Hz. Mevlâna’nın vuslata kavuşmasının 748. yıldönümünde, her yıl ülkemizde 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana ile ilgili çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu vesile ile bizler de yazımızda Mevlâna’nın çağımıza ilettiği mesajları konu edindik. Mevlâna’nın günümüzde Doğu’da ve Batı’da bu kadar ses getirmesi ne ile açıklanabilir? Adına binlerce yazı yazılan ve hakkında bunca yorum yapılan bu kişi, günümüzde bize ne söyler?

KAOSTAN DÜZENE

Mevlâna’nın çocuk yaştan itibaren tecrübe ettiği Cengiz Han’ın yıkıcılığı ile Müslümanların dağılan düzenleri ve içine düştükleri kaos, bir nevi Anadolu’yu gönül erleri için imar ve inşa etmek adına çekim merkezi haline getirmiştir. Her darlığın ardından gelen ferahlık müjdesine binaen Anadolu’da yaşanan kaos sayesinde, daha büyük bir düzenin tohumlarını saçan ve her biri farklı bir fıtratta olan medeniyet kurucuları Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Mevlâna Anadolu’ya yeni bir medeniyetin banileri olarak ayak basmışlardır

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM
İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

Mevlâna’nın, kişisel menkıbesini yazıp yaşadığı dönemde, Kösedağ (1243) savaşı yaşanmış, Anadolu Selçukluları Moğol hakimiyetine girmiş ve Moğollar tarafından zayıflatılan devletin başına kukla yöneticiler getirilmişti. Yıllar sonra toplumsal düzen ve barış çok büyük ölçüde harap edilmişti. Böyle bir ortamda; gerçek anlamda bir devletten, yönetimden ve siyasetten söz edilmesi mümkün değildi. Bu ağır şartlar altında Mevlâna’nın; yönetim, siyaset, devlet, siyasal düzen unsurlarını ağırlıklı olarak vurgulaması ve eserlerinde işlemesi beklenemezdi. Zira kaos dönemlerinde insanlar öncelikle bireysel kurtuluş temelli faaliyet yürütürler.

Öyle ki Mevlâna’nın kişisel menkıbesinde; dağılan siyasi birlikler, bozulan kalbi ittifaklar, yıkılan umutlar, parçalanan toplumsal düzen ve güvensizliğin asıl olduğu bir vasatta ve Moğolların fiili işgali altında yaşamanın yanında kurucu bir rehberlik vardır. Mevlâna eliyle, görülen bu sosyolojik zeminin arkasında görülmeyen müthiş bir kültürel yapı ve arının peteğini adım adım ördüğü gibi medeniyetin; ruhu imar, inşa ve ihya etmesi söz konusuydu. İslam kültür havzalarında yaşanan durgunluk, yıkıklık ve ümitsizlik sürerken, Türk’ün otağı Konya’da Mevlâna, irfanıyla, selim ve sekin bir “ocak” açmış ve herkese çil çil irfan saçıyordu. Mevlâna’nın dili ve sembolizmi o dönemde yaşanan kaosa doğrudan bir çözüm değildi, o daha yüksek bir medeniyetin elitlerine/şehirlilerine hitap ediyordu. Bir görev taksimi var gibi O, Türklerin daha şehirli ve zarif dindarlığını artırdığı gibi gelecekte üç kıtada devlet kuracak olan bir milletin irfan ve hikmet heybesini dolduruyordu. Bu yüzden kimi anlatı ve yaklaşımları daha kırsal yerlerde anlaşılmıyordu.

MOLLÂ-YI RUM

Dönemin şartlarına bakılacak olursa Mevlana’nın işi hakikaten de zordu. Bahsi geçen dönemde; bir taraftan coşkun bir sel gibi Anadolu’yu yurtlaştıran konar göçer Türkmenlerin İslamlaşması devam etmekte, diğer yandan da gayr-i Müslimlerin endişeleri artmaktaydı. Tüm bunların yanında; Mevlana’nın fiili olarak yaşanan siyasi kriz ve korkular içindeki halka medresenin katı İslam anlayışının dışında ama İslam içinde gönüllere hitap eden bir söylemle mana birliğini sağlamak gibi meşakkatli bir görevi vardı. Mevlâna’ya kurucu ruh ve akıl denmesinin sebebi bu atmosferde beklenenleri yerine getirebilmesindendir. Eğer toplumsal kimlik parçalanmış olsa idi daha sonra Osmanlı’nın temelini teşkil edecek bütünlüklü yapı doğmayacaktı. Bu yüzden onun diğer bir unvanı da “Mollâyı Rum’dur”.

Kaos dönemlerinde düzen aranırken bu düzen en iyi toplumsal iş bölümüyle sağlanır. Mevlâna da toplumsal iş bölümüne dikkat çeker ve insanların birbirlerine ihtiyaçlarını işte uzmanlaşmayla aşılacağını söyleyerek bir nevi modern topluma hitap etmektedir. Onun “Bir kişi hem dülger hem saka hem de terzi olamaz ya ...” sözleri bunu teyit eder. Toplumsal hayattaki düzenin sağlanması iş bölümüyle mümkün olur. Durkheim’in toplumsal iş bölümünü sosyolojisinin merkezine koyması biraz da bundandır.

O da kaos dönemi Fransa’sında düzeni sağlamak istemektedir. Bireylerin toplum düzeninin sağlanması için mesleki uzmanlıkları ile topluma katılması ve katkı vermesi gerekir ki Mevlâna da buna işaret etmektedir.

TOPLUMSAL ÇOKLUKTA TEVHİDİ SAĞLAMA KODLARI

Mevlâna’nın sergilemiş olduğu anlayış ve düşünce tarzı ile kendisi gibi diğer huzursuzlara yeni bir toplumsal düzen kurması; onları kusur, günah ve sevaplarıyla kabul etmesi oldukça kıymetlidir. “Sevgiyle acılar tatlılaşır, sevgiyle bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular berraklaşır; sevgiyle dertler şifa bulur. Sevgiyle ölüler dirilir, sevgiyle padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi sonucu oluşur.” Bu bir nevi acıyı bal etmenin yoludur.

Toplumda kesretin yolu birlikte yaşamayı mümkün kılacak vahdettedir. Ayrılık, gayrılık, bölücülük ve fitnecilik kurdun meyveyi yediği gibi toplumu yiyecektir. “Beri gel daha beri; bu yol vuruculuk nereye dek böyle; bu kavga, gürültü, bu hır gür nereye dek böyle? Sen bensin işte, ben senim işte,”.

Bu davetin genişliği onun pergel metaforunda gizlidir. Bir ayağı Müslüman toplum içinde iken diğer ayağı birlikte yaşama imkanı isteyen/arayan herkesledir. Bir olmanın sırlı iksiri 72 milleti kul olarak bir ve değerli görmektir. Bazen pergelin Müslüman olmayanlara doğru açılan kısmının yanlış yorumlanması onu yorumlayanların kapsayıcı olmaması ile ilgilidir yoksa Mevlâna’nın işaret ettiği çerçeve çok nettir.

“Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyimBen, Hz. Muhammed Mustafa’nın yolunun tozuyumBiri benden bundan başkasını naklederseOndan da şikayetçiyim, o sözden de şikayetçiyim”

Mevlâna’nın ırk yerine amaçta birliği, şekil yerine manayı ve suret yerine de sireti öncelediği görülmektedir. “Hacca gidersen hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap. Onun rengine, şekline bakma. Azmine ve maksadına bak. Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı güdüyor, aynı senin rengindedir. Sen ona beyaz de. Suretle kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak…”

Mevlâna gerçek anlamda “ötekilerle” her türlü karşılaşmayı yaşamış ama onlara “öteki” damgası vurmadan onlar hakkında bir üst dil ve kimlik geliştirmiştir. O dil ve kimlik gönül medeniyetidir. O medeniyette insanlar seçkinliği ve ayrıcalığı ile önem kazanmaz, renk ve din özellikleri yüzünden de ötekileştirilmez. O, bütünü algılama imkânımızdaki eksikliğimizden kaynaklanmaktadır. “Ayrılıklar, gidiş tarzındadır. Yolun hakikatinde değil” der ve “Her peygamberin bir yolu, her velinin bir mesleği var. Fakat değil mi ki hepsi de halkı Hakka ulaştırıyor, birdir.” O dönemde şiddet ve nefretin had safhada olduğu ve bu unsurların toplumsal alanda oldukça görünür olduğu bir ortamda bu dilin dışında kullanılacak başka bir üslup gelecekteki büyük medeniyetin yıkıcı tohumları olurdu.

DEĞİŞİMDE SÜREKLİLİK

Mevlâna’nın: “Bugün yeni bir gündür, bugün yeni bir söz söylemek gerek” deyişi, hepimizin pek sevdiğimiz sözlerdendir. Mevlâna’nın yorgun ve ümitsiz topluma sürekli yeni kalmayı tavsiye ve telkin etmesi yerindedir. Nitekim “bir nehirde iki defa yıkanılmaz” çünkü su akar gider baki kalan ise su yatağıdır. İşte süreklilik içinde yenilenme Türk-İslam medeniyetinin kurucu ideallerindendir. Nitekim Mevlâna “Her an dünya yenilenir. Fakat biz, dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz. Ömür ırmak misali yeniden yeniye akıp gider. Bedende ise bir devamlılık görülür.” Süreklilik içinde değişim onun işaretidir “Akıp giden denizde yol alan gemidekiler, kıyıda ki kamışlık gidiyor sanırlar. Biz de şu dünyadan geçip gidiyoruz da giderken, dünya yürüyüp gidiyor sanıyoruz” giden biziz ama kamışlık orada duruyor.

AKIL VE GÖNÜL DENGESİ

Çağımız, aklın her şeyin ölçüsü haline getirilmeye çalışıldığı bir dönemi tecrübe etmektedir. Aklın tek başına insanı mutlu edemeyeceği, güven toplumu ve iç huzurun sağlanması açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Toplumların da bireyler gibi hayatta bir anlam ve amaç peşinde koşmaları/gitmeleri sonucunda kendilerini daha değerli ve mutlu hissettikleri yapılan çalışmalarda görülmektedir. Katılımcılar, yapılan pek çok çalışmada insanın uğruna yaşayabileceği bir şeye inanmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmişlerdir.

Tam da bu noktada büyük bir mutasavvıf olan Mevlâna’nın bize gösterdiği metafizik insan anlayışını, sevgiyi, sezgiyi, musikiyi, görsel sanatları ve şiiri görmek mümkündür. Çağımızın insanı için İslam’ın özü ile ilgili sevgi, kardeşlik, rahmet ve merhamet gibi mesajlar cazip ve etkileyicidir. Çünkü hayatında anlam ve amaç arayan insanoğlu bu kutlu mesaja ihtiyaç duymaktadır. Bu durumun Mevlâna’nın Batı’da niçin çok okunduğunun bir işareti olduğu gerçeğiyle ilişkisi vardır. Çünkü Batı toplumu, psiko-sosyal bir bunalımla karşı karşıya kalmıştır. Batı toplumunun pozitivizm, akılcılık ve bireyciliğin ortaya çıkardığı problemlere anlamlı çözümler üretemediği görülmektedir. Yaşanılan bu derin anlam krizi bir nevi Mevlâna’nın kurucu değerleriyle örtüşmektedir.

ŞEKİL VE MANA DENKLEMİ

Mevlâna, dinin yalnız şekil yönüyle ilgilenmez. Hatta daha çok aşk yönüyle ilgilenir. Şu doğrudur ya da şu yanlıştır şeklindeki kalıplaşmış ifadelerden ziyade o, hakikat arayışı gibi içsel süreçlerle uğraşır. Bu yönüyle günümüzde oldukça zahiri yorumlarla dinin hayata müdahale talepleri karşısında Mevlâna’nın din anlayışı insan içindir. İnsan, din için değildir.

Bu anlamda Mevlâna’nın kurduğu dünya-insan dengesi orijinaldir. “Su, geminin içine girerse onu batırır fakat altında bulunursa onu yüzdürür” diyerek dünya denizinin suyundan yani mal, mülk, hırs, şöhret vesaireden insan gemisinin (gönül) içine sızıntı olur ve bu sızıntı onarılmazsa gemi batar. Bu yüzden gönül teknesinin içine onu batıracak şey almamak lazım ancak öte taraftan içeri sokmamak kaydıyla, malın, mülkün, altının ve gümüşün

geminin altındaki su misali çokluğu önemli değildir.

Mevlâna’nın kuru ve şekilciliğin her türlüsüne karşı tutumu çok nettir. Ruhsuz ibadet anlayışı veya aşırı cezbeli (vücutlarına şiş sokan vb.) tarikatımsı yapıların tutumları onun nezdinde kıymetli bir iş değildir. Dini anlamda kimi zaman eleştirilse de manayı asıl kabul etmesi, müziği ayinlere aracı kılarak neyin dertli sesinden huşu ve cezbeyi öğretmesi, bizzat resmini yaptırarak belli kişilere hediye etmesi halk nezdinde doğrudan bir karşılık bulmamış olsa da yaşadığı dönemindeki bilginler, devlet adamları ve belirli seviyenin üstündeki her kişiyi etkilemiştir. Günümüze hitap eden yönünün de bu zaman üstü yaklaşımı olduğundan kuşku yoktur. Bu, bir nevi Mevleviliği kentli seçkinler nezdinde öne çıkarırken geniş Türk halklarının da İslamlaşma sürecindeki yolunun bu incelik ve edepten geçeceğine işaret etmiştir. Onun bu anlayışı, sadelik yanında coşkulu ve heyecanlı haller ortaya çıkarmış ama asla “kendini toplumdan ayırma” şeklinde uzletçi ve seçkinci bir tavır doğurmamıştır.

O, kendimize yani benliğimizin sırlı dünyasına yalın ve sade şekliyle dünyevi gerçekliği tek amaç yapmadan onu altımıza su misali alıp hayat gemisini toplumsal olarak aynı geminin içindeki herkesle birlikte yürütmeyi öğretir. Ne doğunun ezoterik ve çileci hayatı ne Batı’nın pozitivist ve bencilliği; o bize, orta ümmet olmayı, aklı gönül rehberliğinde sürmeyi tavsiye eder.

Hz. Mevlana ve eğitim
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Hz. Mevlana ve eğitim

ABD'li Katolik papaz Müslüman oldu: Mevlana'nın yolu Muhammed yolu
FOTOĞRAF 16
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles'ta büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Katolik okuluna giderek papaz oldu. Yaklaşık 10 yıl görev yapan Fenter, bu süreçte aldığı akademik eğitiminin sonunda profesör olarak üniversitelerde de din eğitimi verdi.
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İnancıyla ilgili aldığı eğitime rağmen içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004 yılında bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi.
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Anlatılanlardan ve sema ayini şerifinden, törenlerdeki manevi atmosferden çok etkilenen Fenter, yaşadıklarının etkisiyle 2006 yılında Müslümanlığı seçti. Törenlerde tanıştığı \"Mevlevi dedesi\" Nadir Karnıbüyük'ten de İslam ve Mevlevilik hakkında dersler alan Fenter, Mevlana'ya daha yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek için iki ay önce Konya'ya yerleşti.
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Papazlıktan İslam'a geçiş sürecini anlatan İsmail Fenter, çocukluğundan itibaren iyi bir Hristiyan olarak yetiştirildiğini söyledi. Her pazar kiliseye gittiklerini, kuzeninin de kilisenin papazı olduğunu ifade eden Fenter, \"Din, ailem için çok önemliydi. Büyükannem benden papaz olmamı istiyordu. Rahipliği öğrenmek için ruhban okuluna gittim.\" dedi. Fenter, okulda hep Tanrı'nın, Hazreti İsa'nın anlatıldığını ancak birçok şeyin kendisine mantıklı gelmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:
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\"Tanrı'ya inanıyordum ama bir şeyler doğru değildi. Daha sonrasında da öğrencilerime öğretmeye çalıştığım bilgiler bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bu nedenle hayatımın büyük bölümünü arayışla geçirdim. Ruhban okulunda ders veriyordum ama öğrettiklerime inanmıyordum. Bir süre sonra 'bunu artık yapamam' dedim ve papazlığı bırakıp kiliseden ayrıldım. Ailemin yanına California'ya döndüm ve müzikle ilgilenmeye başladım. Müziğin içinde çok şey vardı ama kalbim boştu. İnsanların alkışları harikaydı ama bir şey eksikti.\"
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Bir öğretmeninin tavsiyesiyle, San Fransisco'ya gelen Mevlana'nın torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştığını dile getiren Fenter, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sufi'lerin toplandığı eve gittim ve yanında çevirmeniyle bir kadın geldi. Kim olduğunu bilmiyordum ama o Mevlana'nın soyundandı. Bu kadın Esin Çelebi'ydi. Dinledim ve duyduklarım hoşuma gitti. Hayatım boyunca onu arıyormuşum gibiydim. Ona, 'Kendimi okyanusun dibinde hissediyorum ve hazinenin nerede olduğunu bilmiyorum' dedim. Bana, 'Aradığın için hazineyi zaten buldun' dedi. Bu cümle beni çok etkiledi. Sonra Bayru'nun daveti üzerine 2005 yılı aralık ayında Konya'ya gelerek Şeb-i Arus törenlerini izledim.\"
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Fenter, semazenleri izlediği sırada \"özel\" bir şeyler hissettiğini belirterek, Konya'da bulunduğu günlerde Mevlana Müzesi'ne de gittiklerini aktardı. Sabah namazı vaktinde müzeyi gezdikleri sırada Mevlevi dedesi Karnıbüyük'ün kendisini yeşil kubbenin yanındaki niyaz penceresine götürdüğünü ve nasıl dua yaptıklarını anlattığını dile getiren Fenter, şöyle konuştu:
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\"Burada dua etti. Durup onu izledim ve dua ettiği sırada etrafa baktım. Her yerde kar vardı ve sağımda karın tam ortasında kırmızı bir gül vardı. Sonra dua etmem için beni çağırdı. Ne yapacağımı bilmeden Niyaz Penceresi'ne doğru yürüdüm. Mevlana Müzesi içindeki Niyaz Penceresi önünde, Rumi'nin sandukasına doğru dua etmeye başladım. Sonra bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum. Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi’nin beni çağırdığına inanıyorum. Gerçekten saatlerce ağladım.\"
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ABD'ye dönmeden önce \"Nadir Dede\"den kendisine bir şeyler öğretmesini istediğini ifade eden Fenter, şunları aktardı: \"Onunla otel odama gittik. Ses kaydını açtım ve o zikir yapmaya başladı. Benim için Kur'an ve bazı duaları okudu, ben de kaydettim. Onun Türkçe söylediği hiçbir şeyi bilmiyordum ama söylediği her şeyi anlıyordum. Çünkü biz kalp kalbe konuşurduk. Neler olduğunu anlamıyordum ama onu en derin seviyede anlıyordum. Artık biliyordum ki; Mevlana yolu, Muhammed yolu. Gerçeğin bu olduğunu bildiğim için de bir sonraki yıl Müslüman oldum.\"
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Mevlana'ya yakın olmak için Konya'ya yerleşmeye karar verdiğini anlatan Fenter, şunları kaydetti: \"Olmam gereken yerin burası, Mevlana kenti Konya olduğunu biliyordum. Sonraki her yıl Konya'ya geldim. Çünkü burası Mevlana'yı öğrenmek için gelmem gereken yerdi. Burada Mevlana'nın izinden yürümek Amerika'da olmaktan daha farklı. Bir gece genç bir derviş bana ailemi sordu ve ben de 'Annem ve babam öldü' dedim. Bana baktı ve 'Biz senin aileniz' dedi. Bu benim için birinin bana söylediği en önemli şeylerden biriydi. Bu yüzden Konya'ya gelmeye devam ettim. Sonrasında da Konya'ya yerleştim.\"
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ABD'li Katolik papaz Müslüman oldu: Mevlana'nın yolu Muhammed yolu
ABD'li Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "İsmail" adını aldı. İzlediği Şeb-i Arus törenlerinden sonra Müslüman olan Prof. Dr. Fenter, "Mevlana Müzesi'ndeki Niyaz Penceresi önünde, Rumi'nin sandukasına doğru dua etmeye başladım. Sonra bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum. Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi'nin beni çağırdığına inanıyorum. Gerçekten saatlerce ağladım" dedi.


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