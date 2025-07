Ne hızlı ne yavaş Mutedil şehir!

Son bir iki asırdır hız, hem teknolojik gelişmelerin hem de kültürel pratiklerin merkezine yerleşerek ideolojik bir form haline gelmiştir. Hızlanmayı müzikten sanata, edebiyattan eğitime, ilişkilerden evliliğe, alışverişten yemeğe, ulaşımdan şehirleşmeye, yayıncılıktan pazarlamaya kadar her alanda yaşadık. Bu süreçte onlarca kavram türedi. Fast music, TikTok sound, pop-up sergi, fast food, grab and go, take away, smart city – akıllı şehir, hızlı tren, fast dating, fast fashion, hızlı okuma gibi ifadeler ilk anda aklımıza gelenlerden bazılarıdır. Burada saydığım ve hızlı yaşamı anlatan her kavram, Kapitalizmin “daha çok tüketmelisin” talimatının toplumda bir kültüre dönüştüğünü göstermektedir.