Trump’ın sinematik kılavuzu: Bir adam mı bir çağ mı?

Ali Abbasi’nin yönettiği The Apprentice, Donald Trump’ın 1970’ler ve 1980’lerdeki yükselişini sert, çarpıcı ve kışkırtıcı bir şekilde ele alıyor. İran kökenli Danimarkalı yönetmen Abbasi, daha önce The Last of Us dizisinde çalışmış ve Holy Spider gibi çarpıcı bir filme imza atmış bir isim. Senaryo ise, The Loudest Voice in the Room kitabıyla tanınan gazeteci Gabriel Sherman tarafından yazılmış. Film, genç Trump’ın (Sebastian Stan) emlak sektörüne adım atmasını ve babasıyla birlikte, siyahilere ev kiralamadığı için federal soruşturmaya maruz kalmasını anlatıyor. Trump, bu süreçte acımasız avukat Roy Cohn (Jeremy Strong) ile tanışıyor ve onun etkisiyle bambaşka birine dönüşüyor.