Vicdanlı bir kamusal entelektüel Gary Lineker

Birleşik Krallık’ta medya ile vicdan arasındaki mesafe giderek açılıyor. Bu açığın merkezinde bugünlerde yalnızca bir futbol yorumcusu değil, aynı zamanda bir medya figürü olarak da öne çıkan Gary Lineker yer alıyor. Eski İngiliz milli futbolcusu, BBC’nin amiral gemisi programı Match of the Day’in sunucusu ve aynı zamanda milyonlarca dinleyiciye ulaşan podcast serilerinin kurucusu olan Lineker, Filistin lehine yaptığı açıklamalar nedeniyle hem kurumsal hem de toplumsal baskıların hedefinde.

Lineker, sadece futbolun içinden gelen bir figür değil. Goalhanger Podcasts çatısı altında hayata geçirdiği “The Rest Is...” serileri; The Rest Is Football, The Rest Is History, The Rest Is Entertainment, onu İngiltere’nin en etkili bağımsız medya üreticilerinden biri haline getirdi. Podcast’ler yalnızca eğlence veya nostalji sunmakla kalmıyor; güncel meselelerde eleştirel düşünceyi teşvik ediyor, statükoya karşı sorular soruyor ve alternatif seslere alan açıyor. Bu durum, Lineker’in BBC gibi geleneksel ve devlet destekli bir yayın organıyla ilişkisini karmaşık hale getirdi. Zira o, yalnızca bir yorumcu değil; toplum vicdanını temsil eden, popülerliği sorumlulukla birleştirmeye çalışan bir kamusal figür.