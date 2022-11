Düzce depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Ülkemizde yaşanan en büyük depremlerden Düzce depremi 23 yıl önce bugün meydana geldi. Gölcük depreminden 3 ay sonra gerçekleşen depremde birçok insan hayatını kaybetti. İşte Düzce depremi ile ilgili detaylar.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem 30 saniye sürdü.

DÜZCE DEPREMİNDE KAÇ İNSAN HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI?

deprem sonucunda 845 vatandaşımız hayatını yitirdi ve 4948 kişi de yaralandı.

DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN BİNA SAYISI KAÇ?

Bina olarak 3395 bina yıkıldı ve 12939 bina ağır hasar gördü.

DÜZCE DEPREMİ NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

İstanbul dahil olmak üzere Düzce depremi çevre illerin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.

DÜZCE DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ACISI UNUTULMUYOR

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde 2,5 saat kaldığı enkaz altından çıkan, annesini, ablasını ve eniştesini de kurtaran 40 yaşındaki Ekrem Öksüz, hayatını kaybeden 2 kız kardeşinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor.

Depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesinde depreme iş yerinde yakalanan, o dönem 17 yaşında olan ve yıkılan binada enkaz altında kalan Öksüz, kendi imkanlarıyla kurtulup yakın mesafedeki evine koştu.

Yaralı halde evine ulaşan Öksüz, evlerinin bulunduğu büyük kısmı yıkılan 4 katlı binanın giriş katında yaşayan annesi Aynur ile kız kardeşleri 12 yaşındaki Hürrem Elif ve 15 yaşındaki Hümeyra Öksüz'ün enkaz altında kaldığını öğrendi. Binanın yıkılmamış kısmından eve giren Öksüz, güçlükle ulaştığı annesini yaralı kurtardı. Kız kardeşi Hümeyra'ya ulaştığında hayatını kaybettiğini anlayan Öksüz, dışarı çıkardığı kardeşini yakınlarına teslim etti.

Göçükte oluşan yangın nedeniyle dumana maruz kalan Öksüz, diğer kız kardeşinin sesini duyduğu bölgeye ulaşmak için uzun süre uğraştı. Duman nedeniyle zorluk çeken Öksüz, bir komşusunun yardımıyla kız kardeşinin bulunduğu alana yaklaştı. Güçlükle dışarı çıkardığı kardeşinin hastanede hayatını kaybettiğini öğrenen Öksüz'ün acısı katlandı.

Kardeşimin sesi hala kulağımda

Ekrem Öksüz, Düzce Depremi'nin unutulmaması gereken bir afet olduğunu söyledi. Depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna işaret eden Öksüz, "Enkaz altında kalmayan bu durumu bilmez. Yapılarla alakalı hiçbir şeyi es geçmemek gerekiyor. Can gittiği zaman geri gelmiyor." diye konuştu. Öksüz, kız kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yüreğinde hissettiğini dile getirerek, "Öldüklerine inanamıyorum. Yıllar geçmesine rağmen hala geri geleceklermiş gibi geliyor." dedi.

Deprem günü yaşadıklarını anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Enkaz altından çıktıktan sonra enkaz altında kalan annemi, ablamı ve eniştemi çıkardım ama büyük kız kardeşim hayatını kaybetmiş. Enkaz altında kalan küçük kız kardeşimle konuştum. Saatlerce enkaz altında konuştuk. Kardeşime 'Seni buradan çıkaracağım.' dedim. Hemen hemen her gece kardeşimin o sesi kulağımda, 'Ağabey ne olur beni buradan al.' diyordu." Öksüz, yaşadıklarını unutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Benim olduğum yerde başka hiç kimse enkaz altında kalmadı. Hep dua ederek orada zamanımı geçirdim. Gece boyunca çok artçı sarsıntı hissedildi. Oradan çıkınca eve geldim ki zaten dünyam orada yıkıldı benim. Depremi unutmayacağız ve unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Depreme karşı önlem almanın önemini vurgulayan Öksüz, "İki canı toprağa koymak kolay değil. Biz iki canı toprağa koyduk, diğer canlar yanmasın. Evler deprem göz önünde bulundurarak yapılsın." ifadelerini kullandı.

Depremde babasıyla birlikte ailesinden 5 kişiyi kaybeden 51 yaşındaki Ali Aydın da depremin acı hatıralarını unutamıyor. Kocaeli'de yakalandığı depremin ardından Düzce'ye geldiğini anlatan Aydın, "Her taraf yıkılmış. Ailemi bulamadım. Her yer karanlıktı. Babamın camide enkazın altında kaldığını öğrendik. Cami tamamen çökmüştü. Babama o gece ulaşamadık. Amcamın hanımı ve çocukları da enkaz altındaydı. Ne tarafa koşacağımızı bilemedik." diye konuştu. Aydın, babasının, yengesinin ve 3 kuzeninin hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Çok acı bir olay, keşke bu tarz acılar yaşamasak. İnşallah bir daha yaşamayız. Çok acı bir olay, anlatılamaz." ifadesini kullandı.

Geçmişi unutmanın zor olduğunu vurgulayan Aydın, "Acıları her an yaşıyorsun çünkü yoklukları her an aklımızda. Baktığımız her yerde hatıraları var." dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ “DÜZCE YATAY MİMARİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Kasım Düzce Depremi’nin 23. yıldönümünde mesajı yayımladı. Özlü, yaşanan yıkımından büyük dersler çıkardıklarını söyledi. Başkan Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi;

“1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrasında yaşanan 12 Kasım Düzce Depremi, ilimizi bir kez daha yıkıma uğratmış büyük bir afettir. Depremin ardından bugün 23 yıl geçti. Bu süre zarfında şehrimizde depremin izlerini silmeye çalışmakla kalmadık, vatandaşımızın afet bilincini geliştirmek için gereken her adımı attık. Valiliğimiz ve belediyemiz işbirliği içinde yeniden inşa edilen şehrimizde kurallara uygun yapılaşmaya büyük özen göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın sürekli telkinde bulunduğu ‘Yatay Mimarı’ konusunda da Düzce bölgesinde örnek teşkil eden nadir şehirlerden biri halindedir. Ülkemizin, Düzce’mizin deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmadan, tedbirlerimizle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.”

BAKAN MURAT KURUM'DAN DÜZCE DEPREMİ PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.

23 yıl önce bugün.

Düzce!

Kaybettiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum.

Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz.

Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız!



O yüzden bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun! — Murat KURUM (@murat_kurum) November 12, 2022