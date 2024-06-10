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E-OKUL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANACAK? e-Okul not girişi ve devamsızlık bitti mi?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin gündeminde yer alıyor. E-okul not ve devamsızlık bilgisi girişinin son tarihi, karnelerini alacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenci ve veliler, "E-okul ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabını arıyor. E-okul sistemi, karne gününe kadar erişime açık kalacak. Peki, e-okul not girişi ne zaman sona erecek?

13:30 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
E-okul ne zaman kapanacak 2024?
E-okul ne zaman kapanacak 2024?

2023-2024 yılı ikinci dönemi, 14 Haziran günü karnelerin verilmesi ile sona eriyor. Karnelerini henüz almamış öğrenciler, e-okul not girişinin son tarihini merak ediyor. E-okul'da not, devamsızlık ve not ortalaması gibi bilgilerin de yer aldığı biliniyor. İşte, E-okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

Öğrencilerin okuldaki durumlarına dair tüm bilgilerin yer aldığı e-okul sisteminin kapanması gibi bir durum söz konusu değil. E-okul karne gününe kadar açık oluyor. Ancak e-okul'un kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamında kullanılıyor.

E-okul not girişi de karne gününe bir kaç gün kala sonlanıyor olacak. Karneler de 14 Haziran'da verilecek.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan sayfada "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş gerçekleştiriliyor.

#e okul not girişi
#e okul
#e okul karne notu
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