E-OKUL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANACAK? e-Okul not girişi ve devamsızlık bitti mi?

2023-2024 yılı ikinci dönemi, 14 Haziran günü karnelerin verilmesi ile sona eriyor. Karnelerini henüz almamış öğrenciler, e-okul not girişinin son tarihini merak ediyor. E-okul'da not, devamsızlık ve not ortalaması gibi bilgilerin de yer aldığı biliniyor. İşte, E-okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...