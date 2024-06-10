E-OKUL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANACAK? e-Okul not girişi ve devamsızlık bitti mi?

2023-2024 yılı ikinci dönemi, 14 Haziran günü karnelerin verilmesi ile sona eriyor. Karnelerini henüz almamış öğrenciler, e-okul not girişinin son tarihini merak ediyor. E-okul'da not, devamsızlık ve not ortalaması gibi bilgilerin de yer aldığı biliniyor. İşte, E-okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

Öğrencilerin okuldaki durumlarına dair tüm bilgilerin yer aldığı e-okul sisteminin kapanması gibi bir durum söz konusu değil. E-okul karne gününe kadar açık oluyor. Ancak e-okul'un kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamında kullanılıyor.

E-okul not girişi de karne gününe bir kaç gün kala sonlanıyor olacak. Karneler de 14 Haziran'da verilecek.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?