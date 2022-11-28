Sağlık Bakanlığı ebe alımı kontenjanları, KPSS atanma puanı nedir?

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

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Ebe KPSS Atama Taban Puanları 2022

Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı ebe alımında taban puan 65,42458 olurken tavan puan ise 86,93420 puan olmuştur.

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KPSS 2022/5 ebe taban ve tavan puanları

Ebelik Bölümü Nedir?

Ebelik; sağlık mesleklerinin hamile kadınlar, yeni anneler ve bebekleri için hizmet sunma ile ilgili bir alt alandır. Ebeler, doğum öncesi ve doğum sonrası tıbbi bakım, danışmanlık ve destek sağlama ve aileleri ebeveynlik için hazırlama konusunda görev almaktadır.

Ebelik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Ebelik Bölümü; üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ebelik bölümünü tercih edebilmek için Sayısal puan türü baz alınır.Ebelik eğitimi akademik dersler ve uygulamalı eğitim arasında bölünmüştür. Ebelik akademik programları, özel tıbbi bilgi ve kadın ve aile merkezli bir eğitimin yanı sıra empati, merhamet, iyi iletişim ve ekip çalışması becerileri gibi nitelikleri de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

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Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ebelik bölümüne tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;

Anatomi,

Mikrobiyoloji - Parazitoloji,

Ebelikte Kişiler Arası İlişkiler,

Embriyoloji,

Histoloji,

Epidemiyoloji,

Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar,

Doğum Bilgisi,

Anne ve Çocuk Sağlığı Eğitimi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları,

Ebelik Tarihi ve Deontoloji,

Anne Yenidoğan Sağlığı ve Hizmetleri,

Ve daha birçok dersi 8 yarıyıllık eğitim süreleri içerisinde başarı ile tamamladıkları takdirde “Ebelik Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar ve “Ebe” unvanı elde ederler.

Ebelik eğitimi almayı amaçlayan adaylar 4 yıllık eğitimleri süresince birden fazla uygulama stajı yapmakla yükümlü olacaktır.

Ebelik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bir ebe yeni ebeveynler için sağlık kontrolü, eğitim ve tavsiye, doğum yardımı ve rehberlik yapar. Ebe, hamilelik ve doğumun ayrılmaz bir parçasıdır ve hamile ailelerin yeni gelişlerine hazırlanmalarına ve bu süreçlerle başa çıkmalarına yardımcı olur.

Ebelik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Profesyonel ebeler canlı hayatının devamlılığı söz konusu olduğu sürece iş imkanları konusunda büyük avantajlara sahiplerdir. Profesyonel ebeler; genellikle devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde, küçük doğum birimlerinde, doğum merkezlerinde çalışabilirler.

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Ebe maaşları ne kadar?

Ebe poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşları da artmaktadır.

Ortalama ebe maaşları 8.970 TL. En düşük ebe maaşları 7.170 TL, En yüksek ebe maaşları 16.300 TL’dir.

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