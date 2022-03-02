EGM 2022 bekçi alım başvuruları başladı mı? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçilik maaşı ne kadar?

Son zamanların en çok merak edilen konularından biri Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının başlama tarihi. Milyonlarca vatandaş Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına başvuruda bulunmak için gün sayıyor.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında bununla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

Bekçilik başvuru şartları

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçilik maaşları ne kadar?

2022 yılı bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 yılında bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

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