Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için uygulanacak artışını belirleyen ‘yeniden değerleme oranı’ yüzde 43.93 olarak resmileşti. Peki yeni ehliyet için gerekli evraklar neler?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

2025 yılı için A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.882 TL, B sınıfı ehliyet harcı 5.678 TL olacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Peki ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR, ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL OLUYOR?

Ehliyet yenileme işlemleri, bu zamana dek emniyetin genel müdürlüklerinde yapılırken ehliyet yenileme işlemleri, 2 Nisan 2018'den itibaren 'nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

İLK KAYIT NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU

-Nüfus cüzdanı veya kimlik Kartı

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa)

-Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

YENİLEME/ SINIF EKLEME NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU EVRAKLARI

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

-Eski sürücü belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

-13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması

-Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir.

KAYIP NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

-Sürücü sağlık raporu

-Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubu kartı (sağlık raporunda yer almıyorsa)

-Eski tip sürücü belgesi kaybında 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payının yatırılması, yeni tip sürücü belgesi kaybında ise 990 TL değerli kağıt bedeli ve 280 TL vakıf payının yatırılması

Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi “randevu.nvi.gov.tr” adresinden öğrenilebilmektedir. Kayıp sürücü belgesi başvurusunda başvuru yapılan ilçe nüfus müdürlüğü, sürücü belgesinin ilk alındığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne görüş sorar. Gelen cevaba istinaden başvuru alınır. Cevaplama süreci ise ilçe nüfus müdürlüğünün yoğunluk durumuna göre değişmektedir.







