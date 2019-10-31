Ekonomi 10 milyar dolarlık yatırımla 304 milyar dolarlık enerji verimliliği sağlanabilir
İŞ DÜNYASI

10 milyar dolarlık yatırımla 30.4 milyar dolarlık enerji verimliliği sağlanabilir

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, enerji açısından sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemizin geleceği için enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın
​Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın

1924 yılından bu yana ‘Dünya Tasarruf Günü’ olarak kutlanan 31 Ekim nedeniyle bir açıklama yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, hayatımızın neredeyse her anında enerjiye gereksinim duyulduğunu ve bu nedenle enerji tüketiminin ve talebinin tarihteki en yüksek döneminde olduğumuzu belirterek “Bu süreçte en önemli husus, hayat kalitemizden ödün vermeden var olan enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak” dedi.

Türkiye’nin özellikle fosil enerji kaynakları açısından şanslı olmadığını ancak son yıllarda yerli ve temiz enerji kaynaklarıyla bu açığın kapatıldığını ifade eden Kalsın, “Bu yatırımlara karşın hala her yıl 45 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyoruz. Öncelikle ülkemizin cari açığını düşürmek ve her yıl dışarıya ödediğimiz bu parayı ülkemizin kalkınması için harcamamız gerekiyor. İşte bu nedenle hayatın her alanında enerjiyi verimli bir şekilde kullanmalıyız” çağrısında bulundu.

Dünyada güç dengesini enerji belirliyor

Yüzyıllardır olduğu gibi bugün de ülkeler ve bölgeler arasındaki siyasetin ve güç paylaşımının temelinde enerjinin yattığına vurgu yapan Kalsın, “Türkiye gibi büyük hedefleri olan bir ülkede enerji daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle elimizdeki enerji kaynaklarının çok doğru ve dikkatli kullanılması konusunda hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Enerji verimliliğinin bugün artık dünyada yepyeni ve devasa bir sektör haline geldiğini belirten Kalsın,

“Artık tüm dünya enerji verimliliğine yatırım yapıyor, hatta enerji kaynakları açısından zengin olan ülkeler bile verimlilik için milyarlarca dolar harcıyor. Biz de hem ülke bütçemize hem de aile bütçemize katkı sunmak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için verimliliğe odaklanmalıyız” dedi.

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre 10 milyar dolarlık yatırım yaparak 2033 yılında 30.4 milyar dolarlık verimlilik sağlamanın mümkün olduğunu anımsatan Kalsın, “Biz de Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjinin en çok tüketildiği sanayi, ulaştırma, konut ve tarım sektöründe çeşitli projeler hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Vatandaşlarımız da bu seferberliği katılarak ev ve iş yerlerinde hayata geçirecekleri basit uygulamalarla hem kendi hem de ülke bütçesine katkı sağlayabilir” dedi.

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