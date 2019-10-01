10 yılda 11 kat büyüdü: Borusan EnBW Enerji 10 yaşında

Borusan Grubu ile Almanya’nın üçüncü büyük enerji şirketi EnBW’nin ortak girişimi Borusan EnBW Enerji 10. yılını kutluyor.

Bugün portföyünde 8 Rüzgâr Enerji Santrali (RES), 1 Hidroelektrik Santral (HES) ve 2 Güneş Enerji Santrali (GES) bulunan güçlü ortaklık rüzgâr enerjisi alanında Türkiye enerji sektörünün lideri olmayı hedefliyor.

“Örnek ve başarılı ortaklık”

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ahmet Kocabıyık Borusan EnBW Enerji’nin 10. yılı nedeni ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizde 2001 yılında başlayan enerji sektörünün liberalleşme süreci artık meyvelerini veriyor ve Türkiye’nin enerji darboğazı gelecek için bir sorun olmaktan çıktı. Bunda özel sektör yatırımlarının ve bilhassa enerjide doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla kurulan ortaklıkların büyük payı bulunuyor. Borusan ve EnBW tarafından gerçekleştirilen ortaklık ciddi bir uzmanlığı ve bilgi birikimini bir araya getirerek Türkiye enerji sektörüne damgasını vurdu. Yatırım hamleleriyle sürekli gelişen, örnek ve başarılı bir ortaklığa imza attık. Bu başarıda stratejik hedeflerimizi baştan doğru belirlemiş olmamız ve iki şirketin kurumsal kültürleri, değerleri arasındaki uyum büyük rol oynadı. Bu güçlü ortaklığın enerji sektörümüze damgasını vurmaya ve yenilenebilir kaynaklarımızı geliştirmeye devam edeceğine inanıyorum.”

EnBW CEO’su Dr. Frank Mastiaux ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“EnBW, bundan 10 yıl önce, yakından tanıdığı Orta Avrupa bölgesinden genişleyerek Türkiye’de dinamik bir şekilde büyüyen yenilenebilir enerji piyasasının gelişimini destekleme kararı aldı. Bu yeni pazara girebilmek için güçlü ve güvenilir bir Türk ortak olarak Borusan’la iş birliği yaptık. En başından bu yana aynı hedefler ve ortak vizyonu paylaştık. Ortaklıkta yakaladığımız bu iyi uyumun bir sonucu olarak son 10 yılda birlikte birçok başarının altına imza attık ve enerji sektöründe önemli bir piyasa oyuncusu olduk. Borusan EnBW Enerji ve çalışanları geçtiğimiz yıllarda kaydedilen bu başarıların haklı gururunu yaşıyorlar. Türkiye, EnBW için önemli bir stratejik pazar ve önemli kalmaya devam edecek. Türkiye yenilenebilir enerji pazarında, özellikle rüzgâr enerjisi ve fotovoltaik alanlarında çok önemli bir iş potansiyeli bulunuyor. Türk ortağımızla birlikte bugüne kadar ilerlediğimiz başarılı yolda yürümeye devam edeceğiz.”

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“10 yılda 2,5 milyon haneyi aydınlattık”

Değerlendirmesinde, yaptıkları yatırımlarla güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme süreci yaşadıklarını kaydeden Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, “Yenilenebilir enerji sektörünün ciddi yatırımcıları arasında olduklarını ve yenilenebilir kaynakları geliştirirken, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına da önemli katkılar yaptıklarını” belirtti.

Acarla sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 yılda toplam kurulu gücümüzü 45 MW’tan 505 MW düzeyine çıkartarak tam 11 kat büyüdük. İhalelerden kazandığımız ve satın aldığımız tüm projeleri, izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben hızla devreye alıyoruz. Bugün çalışan 11 yenilenebilir enerji tesisimiz ve toplam 1.150 MW seviyesinde bir portföyümüz var. Eylül 2009 – Haziran 2019 arasında 6,6 milyar kWh enerji üreterek 2,5 milyon haneyi aydınlattık. Bu üretimimizle, aynı dönemde yaklaşık 410 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önleyerek, cari açığımızın en büyük girdisini oluşturan enerji ithalatının azaltılmasına önemli bir katkıda bulunduk. Sadece 2018’deki üretimimiz 1,4 milyar kWh düzeyinde gerçekleşti. Halen yatırım aşamasında, finansmanları sağlanmış, 210 MW’lık iki RES projemiz bulunuyor. Rüzgâr enerji santralleri, sera gazı salımını artıran fosil yakıta dayalı santrallerin yerine üretim yaparak günümüzün en ciddi çevre sorunu olan küresel ısınmanın önlenmesine yönelik ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda faaliyette olan tesislerimizle karbon salımının azalmasına yılda 800 bin ton dolayında katkı yapıyoruz. Türkiye enerji sektörüne yatırım yapmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”