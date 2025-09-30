10 yıllık enflasyon kaybına AYM freni

Anayasa Mahkemesi (AYM), banka borcunu geç aldığı için parasının enflasyon karşısında değer kaybettiğini belirten vatandaşın yaptığı bireysel başvuruda önemli bir karar verdi. AYM, mahkemelerin bu zararı dikkate almamasını “mülkiyet hakkı ihlali” olarak değerlendirdi. Alınan yeni karar, borçlarını geç ödeyen kişi veya kurumlar nedeniyle parasının değeri düşen vatandaşlar için emsal niteliği taşıyor. AYM, alacaklıların yalnızca nominal tutarı değil, enflasyon karşısındaki gerçek değer kayıplarını da talep edebilmesinin yolunu açtı.





YEREL MAHKEME VE YARGITAY REDDETTİ

Başvurucu Caner Şafak, 2010 yılında bir konut projesi için kullandığı kredi nedeniyle bankayla uyuşmazlığa düştü. Açtığı dava sonucunda alacağını faiziyle birlikte tahsil etti ancak ödeme sürecinin 10 yıl sürmesi nedeniyle parasının enflasyon karşısında ciddi şekilde değer kaybettiğini ileri sürdü. Bu nedenle bankadan “munzam zarar” (faizi aşan zarar) tazmini istedi. Yerel mahkemeler ve Yargıtay, başvurucunun iddialarını reddetti. Kararlarda, “Enflasyon, kur artışı veya faiz oranlarının yüksekliği tek başına zararın ispatı için yeterli değildir” denildi.





MÜLKİYET HAKKI İHLALİ SAYILDI

AYM, alacakların da “mülkiyet hakkı” kapsamında olduğunu vurguladı. Yüksek enflasyon dönemlerinde alacakların uzun süre sonra ödenmesinin kişiye aşırı bir külfet yüklediğini, mahkemelerin bu kaybı göz ardı etmesinin adil dengeyi bozduğunu belirtti. Mahkeme, “Başvurucunun enflasyon nedeniyle mal varlığında oluşan kaybın dikkate alınmaması mülkiyet hakkının ihlalidir” sonucuna vardı.



