Ekonomi 11 banka piyasa yapıcı olacak
İŞ DÜNYASI

11 banka piyasa yapıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı (PY) olarak faaliyet göstermesi uygun görülen 11 bankayı açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2020 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 03 Aralık 2019 tarihli basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen “Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi”nin 11’inci ve 13‘üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2020 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır.

  • "Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası.

Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı: Fiat ve Peugeot birleşti
EKONOMİ
Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı: Fiat ve Peugeot birleşti

Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım
EKONOMİ
Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım

100 bin sosyal konutta yeni gelişme: e-Devlet'ten başvurulabilecek
EKONOMİ
100 bin sosyal konutta yeni gelişme: e-Devlet'ten başvurulabilecek
260 şüpheliden 171i yakalandı

260 şüpheliden 171'i yakalandı

​Ankara'da ByLock'çulara dev operasyon.
3 terörist daha teslim oldu

3 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimiz kararlı operasyonlarını sürdürüyor.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
Şikayetlere<br>yönelik 4 kritik adım

Şikayetlere
yönelik 4 kritik adım

Yönetmelik değişecek, iade mevzuatı hazırlanacak.
2020 altın yılı olacak

2020 altın yılı olacak

Merkez'in ​faiz indirimi sonrası yükselişe doğru geçti
Paramızla rezil olduk

Paramızla rezil olduk

​Doğa Koleji'nde eylemler giderek artıyor.

e-Devlet yolu açıldı

e-Devlet yolu açıldı

​Dar gelirliye 100 bin sosyal konutta yeni gelişme.

4 derece<br> birden artacak

4 derece
birden artacak

Aralık ortasında adeta ikinci bahar yaşanıyor.
İki dünya<br>devi birleşti

İki dünya
devi birleşti

​Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Lafı bile korkuttu

Lafı bile korkuttu

​İncirlik ve Kürecik kartı artık masada.
Kredisi tükendi

Kredisi tükendi

Derbi, Fenerbahçe'deki son maçı olabilir.
Şehirleri esir aldı

Şehirleri esir aldı

​5 metreye kadar düştü caddeler adeta kayboldu.
Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

​Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik restinin ardından Esper'den ilk açıklama.
Sabıkalı uçağın<br>üretimi duruyor

Sabıkalı uçağın
üretimi duruyor

​Şirketin zararı şimdiden 10 milyar doları aştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.