Ekonomi 1,5 aylık süre var diyerek uyardı Ciddi bir gıda krizi kapıda
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'1,5 aylık süre var' diyerek uyardı: Ciddi bir gıda krizi kapıda

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğal gaz ödemesi için kullandığı sistemin bir benzerinin buğday ve gübre için de hayata geçirilmesini istediklerini dile getiren Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, gübrenin kullanılması için yaklaşık 1,5 aylık bir süre olduğunu, bu sürede gübreye ulaşamazlarsa Afrika'daki ciddi bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
1,5 aylık süre var diyerek uyardı: Ciddi bir gıda krizi kapıda
Foto/arşiv

Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall,, Fransız haftalık Journal du Dimanche dergisine özel bir mülakat verdi.

Sall, Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutmadıklarına işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Haziran'da yaptığı görüşmenin Afrika ve ülkesi Senegal'e hizmet etmek için gerekli olduğunu belirtti.

Savaş nedeniyle Afrika'ya buğday ve gübre ithalatının durduğunu vurgulayan Sall, özellikle bu süreçte acilen gübreye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

AfB Dönem Başkanı Sall, gübrenin kullanılması için yaklaşık 1,5 aylık bir süre olduğunu, bu sürede gübreye ulaşamazlarsa Afrika'daki buğday üretiminin verimli olmayacağı için bazı Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall

Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının savaş nedeniyle yaşanan gıda krizini de kötüleştirdiğine dikkati çeken Sall, SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya'ya ödeme yapamadıklarını kaydetti.

Sall, "Ödeme yapmak istiyoruz ama şu an için bu imkansız hale geldi. Avrupa'nın doğal gaz ve petrol için kullandığı sistemin benzerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

AB, AB üyesi olmayan ülkelerin Rusya'dan gübre ya da tahıl ithalatına yasak getirmese de birçok Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardığı için alıcı taraf ödeme yapamıyor.

Sall, SWIFT konusunu daha önce de birkaç kez dile getirmişti.

Rusya, doğal gaz almak isteyen "dost olmayan" ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açarak rubleyle ödemelerini öngören kararnameyi 1 Nisan'da yürürlüğe sokmuştu.

Gazprom'un 54 doğal gaz müşterisinden yarısının rubleyle ödeme sistemi için hesap açtığı belirtilmişti.

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