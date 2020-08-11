2020 süt parası ne kadar: Süt parası alma şartları nelerdir? 2020 süt parası ne kadar: Süt parası alma şartları nelerdir? Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Devlet tarafından annelereyapılan bu doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak adlandırılan yardımların ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 alınacak süt parası ne kadar? Süt parası alma şartları nelerdir?

Haber Merkezi 11 Ağustos 2020, 12:59 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020, 12:59 Yeni Şafak