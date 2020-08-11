2020 süt parası ne kadar: Süt parası alma şartları nelerdir?

Devletten; çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan çalışan babalara ödenen süt parası yardımı, tek defaya mahsus olmak üzere verilmekte.
Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTTşubelerinden çekilebilir.
2020 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası hesaplanır. Peki, 2020 alınacak süt parası ne kadar? Süt parası alma şartları nelerdir? Süt parası kimlere verilir?
Süt parası kimlere ödenir?
4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabilmekte. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kişilere kendi kurumları tarafından ödeme yapılmakta.
- Süt parası alma şartları nelerdir?
- SSK (4A) hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin kuruma yapılmış olması gerekir.
- BAĞ-KUR (4B) koluna bağlı olarak kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve bu kişilerin genel sağlık sigortası primi dahil prim ödemesine ilişkin bütün borçlarının ödenmesi şart.
- Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi ve başvuru süresine kadar bebeğin yaşaması lazım.
- Emzirme ödeneği başvurusu doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesi halinde kişilerin başvuru hakkı düşer.
- Süt parası hakkını elde eden sigortalıların sigortalılık halinin sona ermesi durumunda; bu tarihten itibaren 300 gün içinde doğumun gerçekleşmesi halinde belirlenen şartlar ile süt parası yardımı verilir. Şartlar arasında doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemesinin gerçekleşmiş olması maddesi de bulunur.
- Süt parası ödemesi alacak annelerin doğum öncesindeki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreçte kesinlikle iş yerinden çalışmamaları gerekir.
- Süt parası tarihi için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve doğan çocukların kimlik kartlarının ilgili nüfus müdürlüklerinden çıkartılması gerekir.
Süt parası nasıl alınır?
E-Devlet uygulaması üzerinden sorgulanan süt parası Ziraat bankası ve PTT şubeleri tarafından ödenmekte. Kimlik ile birlikte teslim alınabilir.
Süt parası ne kadar?
2020 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası 202 TL olarak belirlendi.