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2020 süt parası ne kadar: Süt parası alma şartları nelerdir?

2020 süt parası ne kadar: Süt parası alma şartları nelerdir?

Çalışsın ya da çalışmasın her anneye devlet iki önemli ödeme yapıyor. Birincisi doğum yardımı ikincisi ise süt parası. Devlet tarafından annelereyapılan bu doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak adlandırılan yardımların ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 alınacak süt parası ne kadar? Süt parası alma şartları nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTT​şubelerinden çekilebilir.
Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTT​şubelerinden çekilebilir.

Devletten; çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan çalışan babalara ödenen süt parası yardımı, tek defaya mahsus olmak üzere verilmekte.

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği genellikle başvuru yapan kişiler tarafından PTTşubelerinden çekilebilir.

2020 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası hesaplanır. Peki, 2020 alınacak süt parası ne kadar? Süt parası alma şartları nelerdir? Süt parası kimlere verilir?

Her kadına ödenen para
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Her kadına ödenen para

Süt parası kimlere ödenir?

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabilmekte. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kişilere kendi kurumları tarafından ödeme yapılmakta.

Emzirme ödeneği nedir? 'Süt parası' kimlere verilir?
EKONOMİ
Emzirme ödeneği nedir? 'Süt parası' kimlere verilir?

Emzirme ödeneği başvurusu doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılabilir.
  • Süt parası alma şartları nelerdir?
  • SSK (4A) hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin kuruma yapılmış olması gerekir.
  • BAĞ-KUR (4B) koluna bağlı olarak kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve bu kişilerin genel sağlık sigortası primi dahil prim ödemesine ilişkin bütün borçlarının ödenmesi şart.
  • Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi ve başvuru süresine kadar bebeğin yaşaması lazım.
  • Emzirme ödeneği başvurusu doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılabilir. Bu sürenin geçmesi halinde kişilerin başvuru hakkı düşer.
  • Süt parası hakkını elde eden sigortalıların sigortalılık halinin sona ermesi durumunda; bu tarihten itibaren 300 gün içinde doğumun gerçekleşmesi halinde belirlenen şartlar ile süt parası yardımı verilir. Şartlar arasında doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemesinin gerçekleşmiş olması maddesi de bulunur.
  • Süt parası ödemesi alacak annelerin doğum öncesindeki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süreçte kesinlikle iş yerinden çalışmamaları gerekir.
  • Süt parası tarihi için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesi ve doğan çocukların kimlik kartlarının ilgili nüfus müdürlüklerinden çıkartılması gerekir.

Çalışan anneye 5 destek
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Çalışan anneye 5 destek

Süt parası nasıl alınır?

E-Devlet uygulaması üzerinden sorgulanan süt parası Ziraat bankası ve PTT şubeleri tarafından ödenmekte. Kimlik ile birlikte teslim alınabilir.

Anneye süt parası
EKONOMİ
Anneye süt parası

Süt parası ne kadar?

2020 yılı içinde belirlenen asgari ücret baz alınarak süt parası 202 TL olarak belirlendi.

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