Ekonomi 26 binden fazla kişiye iş kapısı açacak 943 yatırım için teşvik verilecek
İŞ DÜNYASI

26 binden fazla kişiye iş kapısı açacak 943 yatırım için teşvik verilecek

26 binden fazla kişiye iş kapısı açacak 943 yatırım için teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 943 yatırım teşvik belgesi düzenlerken, sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplanan yatırımlar ile 26 bin 886 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
26 binden fazla kişiye iş kapısı açacak 943 yatırım için teşvik verilecek
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 943 yatırım teşvik belgesine imza attı.

Bakanlığın, Şubat 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 886 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 902 milyon 812 bin 182 lira olan ve 1447 kişinin istihdamı öngörülen 44 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 229 firmanın sabit yatırım tutarı 2 milyar 123 milyon 475 bin 53 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 10 bin 577 olarak gerçekleşti.

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