30 günde 450 bin lirayı aşan harcamaya inceleme yolu

09:2717/12/2025, mercredi
1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle serbest muhasebeci ve mali müşavir ücretleri yeniden belirlendi; defter tutma bedelleri 515 liradan 11 bin 734 liraya çıkarken, şirket kuruluş ve değişiklik işlemleri için üst sınır 15 bin lirayı aştı, KDV’si 150 bin lirayı geçmeyen belgeler inceleme dışı bırakıldı. 450 bin liraya kadar olan işlemler için ise yeni denetim ve raporlama sınırları netleştirildi.

Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi açıklanırken inceleme şart ve baremleri de açıklandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 515 lira ile 11 bin 734 lira arasında farklılık gösterecek.


Şirket kuruluşu ve değişiklik ücreti


Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 14 bin 597 liraya, değişiklikler için 15 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.


1 Ocak'ta yürürlükte


Öte yandan, GİB tarafından hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.


KDV'si 150 bin lirayı aşmayan belgeler incelenmeyecek


Buna göre, katma değer vergisi hariç tutarı 150 bin lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmayacak.


Ancak bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 450 bin lirayı aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.



