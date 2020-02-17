Ekonomi 50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti Hapis cezası getirilsin
İŞ DÜNYASI

50 markada tağşiş çıkınca zeytinyağı üreticileri isyan etti: Hapis cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti: Hapis cezası getirilsin

Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş listesinde 50’den fazla zeytinyağı markası yer alınca üreticiler isyan etti. Dünyanın en kaliteli zeytinyağını üreten zeytin üreticilerinin emeklerinin, tağşiş yapan bazı aç gözlü kişi ya da firmalarca zayi edildiğini söyleyen yetkililer hapis ya da ağır ekonomik yaptırımlar gibi cezalarla bu meselenin üzerine gidilmesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
50'den fazla zeytinyağı markasında tağşiş yapıldığı tespit edildi.
50'den fazla zeytinyağı markasında tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, dünyanın en kaliteli zeytinyağını üreten zeytin üreticilerinin emeklerinin, zeytinyağında tağşiş yapan bazı aç gözlü kişi ya da firmalarca zayi edildiğini söyledi. Üreticiler adına, bu konuda sorumlu ve yetkili olan herkesin üzerine düşen vazifeyi ciddi bir sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmesini isteyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Yıllardır mücadele edilen tağşiş sorununun artık çözülmesini bekliyoruz. Tağşişi sadece bir ürünün karıştırılması değil aynı zamanda milyonlarca çiftçinin alın terinin lekelenmesi olarak görüyoruz” dedi.

'ÇOK ACI BİR DURUM'

Kaliteli bir ürün elde etmesine rağmen zeytin üreticinin bu yıl da fiyatlar karşısında zor bir dönem yaşadığını belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Aydın olarak, zeytinyağının sağlığa faydalarını ve sadece beslenmek için değil sağlıklı bir yaşam için zeytinyağının doktor tavsiyesi ile tüketildiğini konuşmamız gerekirken halen tağşiş meselesini konuşuyor olmak çok acı bir durum.

Hileli gıda ile mücadele konusunda pek çok önlem alındığı belirtilmesine rağmen zeytinyağında tağşiş sorunu devam ediyorsa bir yerlerde bir sıkıntı var demektir.

HAPİS VE AĞIR EKONOMİK YAPTIRIM ÇAĞRISI

Bakanlık tarafından tağşiş yaptığı belirlenen onlarca firma açıklanıyor. Ceza uygulanıyor. Bakıyoruz ertesi gün aynı firmaların sahipleri aynı işe devam ediyor. Hapis ya da ağır ekonomik yaptırımlar gibi cezalarla bu meselenin üzerine gidilmedikçe bu sorun çözülmez” diyerek yaptırımların daha etkili hale getirilmesini istedi.

ARACILAR SIKI DENETLENSİN

Bugün Aydın’da incir ve zeytin üreticisinin bilincinin oldukça yükseldiğini, artık çiftçinin ürününü en kaliteli şekilde sofraya ulaşması için gereken neyse yaptığını belirten Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kendirlioğlu, “Üretici her türlü zorluğa rağmen ürününü en kaliteli şekilde işleyip hazırlıyor. Ancak üretici ile tüketici arasında yer alan bazı kişi ya da firmalar halen kötü niyetlerinden vazgeçmiyor.

Nitekim, bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde 50’den fazla zeytinyağı markası yer alıyor.

Yıllardır mücadele edilmesine rağmen tağşiş devam ediyorsa bu durum mevcut cezaların gıda sahtecilerini caydırmakta yetersiz kaldığının göstergesidir.

Maalesef bazı firmaların para cezası için bütçe ayırarak sahteciliğe devam ettiğini duyuyoruz. Nitekim dün ceza alıp ertesi gün aynı işi devam eden firma sahipleri de bu işi adeta doğrular nitelikte. Sahtecilerin taklit ve tağşişi ayrı bir sektör haline getirmesini önlemek, insan sağlığını ve dürüst firmaları korumak için cezaların caydırıcı hale getirilmesini istiyoruz” dedi.

Bakanlığın paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten zeytinyağı firmalarının listesi şöyle:












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