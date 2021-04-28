500 aileye 40 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak: Salatalık biber domates ve patlıcan ekecekler

Saraçoğlu, ata tohumlarının üretime kazandırılmasının önemine işaret ederek, Bunlar orijinal, yani değiştirilmemiş tohumlar. Bunlardan her türlü yeni bir çeşit geliştirebilirsiniz. Ata tohumunuz sizin Çanakkale domatesi ise, Kilis domatesi de var, bununla onu çaprazlarsınız, yani melezlersiniz, yeni bir çeşit ortaya çıkartırsınız, şanslıysanız belki çok kaliteli olacaktır. Bunun için gençlerimizi çok iyi eğitmemiz lazım. Çünkü ileride açlık yılları bütün dünyayı saracak yani, bunun hiç kaçarı yok uyarısını yaptı. Emine Erdoğan'ın himayesindeki Ata Tohumu Projesi'ne de değinen İbrahim Saraçoğlu, 2017 yılından bu yana ata tohumu toplama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek Binin üstünde çeşit tohum; mercimek var, fasulye, domates, patlıcan, bamya var ve bunlar çoğaltılıyor. Ziraatın efendisi köylüdür, yani ziraatı yapacak olan köylüdür. Bunların sayısını çoğaltmamız lazım. Sınırsız imkan var Anadolu'da, daha ulaşamadığımız nice beldeler köyler var, daha ne tohumlar var. Bunların hepsi tescillenip bir merkezde bir veri bankası oluşturacaksınız, genetik yapılarına bakacaksınız. Biyolojik çeşitliliği hangi grubun içerisinde, ona bakacaksınız. Yeraltından çıkan tohumlar var. 'Eski tohum, Nuh nebiden kalmış, bundan ne olacak' deniyor. Öpüp de başınıza koyun, öyle bir nimet ki o, yani paha biçilmez. Bunu hiçbir şeyle tartamazsınız, değerini ölçemezsiniz, milyar dolar diye konuştu.