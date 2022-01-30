Ekonomi 53 milyar liralık yatırım yolda 83 bin kişiye iş kapısı açılacak
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53 milyar liralık yatırım yolda: 83 bin kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yaklaşık 53 milyar liralık yatırımların hayata geçirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
53 milyar liralık yatırım yolda: 83 bin kişiye iş kapısı açılacak
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Aralık 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 951 milyon 245 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 975 milyon 423 bin 810 lira olan ve 1007 kişinin istihdamı öngörülen 36 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 313 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 916 milyon 129 bin 58 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 816 oldu.

En yüksek tutarlı 5 yatırım

Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli yatırım, 7 milyar 564 milyon 57 bin 800 lira ile Modern Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi. Şirket, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yıllık 400 bin ton yarı kimyasal oluklu mukavva kağıdı, çok katlı kağıt ve kartonlar, yılda 40 bin ton kesilmemiş sigara kağıdı, yılda 10 bin ton yağ geçirmez ve çizim kağıtları ile yılda 150 bin ton karma kağıt ve kartonlar için yatırım yapıyor.

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lirayı bulan, yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi kapsıyor.

Tosyalı Denizcilik ve Liman İşletmeciliği AŞ'nin Hatay'ın Erzin ilçesinde liman ve liman işletme hizmetleri için 4 milyar 510 milyon 650 bin 281 liralık yatırımı teşvik belgesi aldı.

Dearsan Gemi İnşaat Sanayi AŞ'ye İstanbul'un Tuzla ilçesinde açık deniz devriye gemisi üretimi için 1 milyar 79 milyon 609 bin 536 liralık, yine aynı şirkete diğer bir açık deniz devriye gemisi üretimi için de 1 milyar 57 milyon 751 bin 424 liralık yatırım teşvik belgesi verildi.

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