Ekonomi ABD Ukraynaya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacaklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABD Ukraynaya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden,İspanya'nın ev sahipliğinde başkent Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden, çoğu NATO üyesinin, İttifakın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünü aşma yolunda olduğunu belirterek bunun Ukrayna'yı desteklemek için küresel çaba olduğunun altını çizdi.

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Ülkesinin gerektiği kadar Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Ukrayna için yeni hava savunma sistemi dahil 800 milyon doların (askeri desteğin) duyurusunu yapmayı planlıyoruz" dedi.

ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
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ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım

"Savaş, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesiyle bitmeyecek"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaştan önce "Ukrayna'yı işgal ederse, NATO'nun sadece güçlenmekle kalmayıp aynı zamanda daha da birleşeceği" yönünde uyardığını anımsatarak Putin'e dünya çapındaki demokrasilerin ayağa kalkacağını ve saldırganlığına karşı çıkacağını söylediğini de aktardı.

"Bugün tam olarak bunu görüyoruz." diyen Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya çoktan ağır bir darbe indirdiğine ve Rusya'nın uluslararası duruşunu kaybettiğine işaret etti.

Biden, "(Savaşın) Nasıl biteceğini bilmiyorum ama Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesiyle bitmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, uzun zamandır tarafsızlık geleneğine sahip Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılma talebini "tarihi hareket" olarak niteleyerek İttifakın daha da güçleneceğini kaydetti.

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