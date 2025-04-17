Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

15:5717/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi.
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişilik düşüş kaydetti

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 2 bin 500 kişi azalarak 220 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Nisan ile biten haftada 41 bin artışla 1 milyon 885 bine çıktı.


#ABD
#İşsizlik
#Maaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TEKNOFEST 2025 TARİHLERİ: TEKNOFEST ne zaman, nerede başlayacak?