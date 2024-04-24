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Ekonomi

AB'den Çin'e tıbbi cihaz soruşturması: Haksız ayrımcılık yapıyor

Avrupa Birliği (AB), kendi üreticilerini korumak için, Çin'in kamu ihalelerinde tıbbi cihaz tedarikine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın Çin'in kamu alımlarında özellikle tıbbi cihaz tedarik pazarındaki tedbir ve uygulamalarına yanıt olarak başlatıldığına işaret edilerek, ülkenin bu alanda, Avrupalı şirketlere ve ürünlere karşı haksız ayrımcılık yaptığı belirtildi.

14:46 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

AB Komisyonu, kurduğu Uluslararası İhale Mekanizması kapsamında ilk kez bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Açıklamada, soruşturmanın Çin'in kamu alımlarında özellikle tıbbi cihaz tedarik pazarındaki tedbir ve uygulamalarına yanıt olarak başlatıldığına işaret edilerek, ülkenin bu alanda, Avrupalı şirketlere ve ürünlere karşı haksız ayrımcılık yaptığı belirtildi.


Toplanan kanıtların Çin'in tıbbi cihaz tedarik pazarını AB ve diğer yabancı ülke firmalarına kapalı hale getirdiğini ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, Çin'in bu alanda yerel ile yabancı üretici arasında adil olmayan biçimde ayrımcılık yaptığı ifade edildi.


Açıklamada, AB'nin bu durumu Çin makamlarına iletmesine rağmen tatmin edici bir yanıt veya somut sonuç alamadığı aktarılarak, Komisyonun bu duruma karşı yeni ihale mekanizmasıyla karşılık vermeye karar verdiği belirtildi.


Bu süreç, ülkelerin haksız biçimde yerli tedarikçileri tercih etmelerini önlemek için AB tarafından kurulan uluslararası tedarik mekanizması kapsamındaki ilk soruşturma olma özelliği taşıyor.

Soruşturma sonucunda, AB ülkelerindeki kamu ihalelerine teklif veren Çinli tıbbi cihaz şirketlerine kısıtlamalar getirilmesi söz konusu olabilecek.




#AB
#Avrupa
#Çin
#Soruşturma
#tıbbi cihaz
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