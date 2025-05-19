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Adidas Türkiye kullanıcı verilerini çaldırdı: Özür dileyip açıklama yayınladılar

Adidas Türkiye kullanıcı verilerini çaldırdı: Özür dileyip açıklama yayınladılar

22:2419/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adidas, müşterileri temsilcileriyle iletişime geçen kişilerin verilerinin çalındığını açıkladı.
Adidas, müşterileri temsilcileriyle iletişime geçen kişilerin verilerinin çalındığını açıkladı.

Ünlü spor giyim markası Adidas'ın Türkiye resmi hesabı, müşteri verilerine dair bir 'güvenlik ihlali' yaşandığını ve bilgilerin sızdırıldığını duyurdu. Yapılan resmi 'özür' açıklamasında, müşterilerin isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi iletişim bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Adidas müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçmiş bazı müşterilere ait bilgilerin izinsiz olarak üçüncü bir tarafa ifşa edildiği belirtildi.

İsim, telefon, numarası, doğum tarihi...

Etkilenen verilerin, müşterilerin isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi iletişim bilgilerini içerdiği ifade edildi.

"Kart bilgileri güvende"

Ancak şirket, olaydan herhangi bir finansal bilginin veya ödeme kartı şifrelerinin etkilenmediğini vurgulayarak kullanıcılarının bu açıdan endişe duymaması gerektiğini belirtti.

Adidas, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve güvenlik süreçlerinin gözden geçirildiğini açıkladı.

Şirket, kullanıcılarının verilerini korumak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaşanan durumdan dolayı özür dilediğini iletti.





#Adidas
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#kişisel veriler
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