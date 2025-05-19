Adidas Türkiye kullanıcı verilerini çaldırdı: Özür dileyip açıklama yayınladılar

Adidas müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçmiş bazı müşterilere ait bilgilerin izinsiz olarak üçüncü bir tarafa ifşa edildiği belirtildi.

Etkilenen verilerin, müşterilerin isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi iletişim bilgilerini içerdiği ifade edildi.

Ancak şirket, olaydan herhangi bir finansal bilginin veya ödeme kartı şifrelerinin etkilenmediğini vurgulayarak kullanıcılarının bu açıdan endişe duymaması gerektiğini belirtti.