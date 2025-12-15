Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru koşulları neler?

Adaylar, başvuracakları pozisyona ilişkin belgeler ve başvuru koşullarına ilişkin detayları Resmî Gazete’deki ilandan öğrenebilecek.

"BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayımlanan ilanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu’nda müjdeyi vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor” ifadelerini kullandı.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12 /2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecektir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ç) Başvuruda bulunacak adayların ilanın sonunda bulunan Özel Nitelik Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adaylar diplomalarını beyan etmek zorunda olup; onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı Aday Kullanım Kılavuzunu inceleyerek başvurunuzda diplomanızı nasıl beyan edebileceğinizi görüntüleyebilirsiniz.)

Manuel olarak yüklenecek mezuniyet belgelerinin önlü/arkalı, onaylı, okunaklı ve tamamının görünür olması gerekmektedir. Belirtilen şekilde yüklemenin yapılması adayın sorumluluğundadır. Okunaklı olmayan ve ilgili alana yüklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. Denklik Gösterir Belge alanına yüklenen diğer evraklar dikkate alınmayacaktır.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri, kaydettikten sonra “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

b) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

c) Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.