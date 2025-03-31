AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında da geçerli olacak

AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanılabilecek.