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AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında da geçerli olacak

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında da geçerli olacak

17:5131/03/2025, Pazartesi
AA
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AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası
AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası

AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanılabilecek.

AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu.


AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanılabilecek.


Yolcular, sadece mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek.


İndirim, mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve indirim kodunun ilgili alana girilmesiyle geçerli olacak.



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