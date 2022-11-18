Ekonomi Akkuyu NGSde geçici tuzdan arınma tesisi çalışmaya başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'de geçici tuzdan arınma tesisi çalışmaya başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında geçici bir tuzdan arındırma tesisi faaliyete geçti. İnşaat ve montaj çalışmaları için tatlı su sağlayacak olan tesisin pompa istasyonunda, günde 1.080 metreküp tatlı su üretilebilecek.

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Haber Merkezi İHA
Akkuyu NGSde geçici tuzdan arınma tesisi çalışmaya başladı
Foto/arşiv

Tesiste deniz suyu önce büyük parçacıkların elenmesi için bir süzgeç sisteminden geçirilecek. Ardından kolloidlerin ve diğer maddelerin etkili bir şekilde giderildiği bir ultrafiltrasyon ünitesine girecek.

Ana tuzdan arındırma işlemi ise sudaki çözünmüş iyonik maddelerin ayrıldığı özel bir filtrasyon türü olan ters osmoz ünitesinde gerçekleşecek. Bu mineraller daha sonra dolomit filtreler kullanılarak suya geri döndürülecek. Bu işlemler sonrası klorlanan su, bir pompa istasyonundan geçirilerek halihazırda kurulmuş ve işletmeye alınmış olan depolama tanklarına aktarılacak.

Akkuyu NGS sahasına kurulan bu tesisinin inşasında kullanılan boru hatları, pompalar ve su arıtma sistemleri gibi bileşenler, ağırlıklı olarak Türk yapımı bileşenlerden oluştu. Tesisin inşaatı ise yaklaşık 5 ay sürdü.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzdan arındırma tesisinin işletmeye alınması ve faaliyete geçmesi, Akkuyu NGS şantiyesine inşaat ve montaj işleri, evsel ihtiyaçlar ve güç ünitelerinin yapım aşamasında yangın güvenliği ihtiyaçları için kullanım suyu sağlanması açısından önemli bir adım. Tuzdan arındırılmış su, özel bir tesiste kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su hazırlamak için de kullanılacak ve bu arada açık reaktörü temizlemek için de kullanılacak."

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidrolik mühendislik yapıları, bir güç dağıtım sistemi, idari binalar, bir eğitim merkezi ve gelecekteki NGS’nin fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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