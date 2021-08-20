Altı yerli silah ilk kez görücüye çıktı

Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, IDEF 2021'de yaptığı değerlendirmede, fuarda bu yıl yeni silah modelleri sergilediklerini söyledi.

Fuarda SAR-9 modelinin 3 yeni ürününü ile SAR 127 MT (uçaksavar), SAR 56 (piyade tüfeği) ve SAR-762 MT (makineli tüfek) silahlarını ilk kez görücüye çıkardıklarının altını çizen Kızıltan, bunların yanında fuarda çok ilgi gören tabanca modellerinin de sergilendiğini ifade etti.

Kızıltan, uçaksavarların şu anda kalifikasyon aşamasında olduğuna işaret ederek, "Makineli tüfeğimiz envantere girdi. 2022'nin başında uçaksavarın da teslimatları yapılacak. Bu makinalı tüfek ailesine başka tüfekler de katılacak." dedi.

Fuarın çok verimli geçtiğine dikkati çeken Kızıltan, birçok ülkeyle teknoloji transferi ve satış konusunda anlaşmalar yaptıklarını vurguladı.

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Kızıltan, Sarsılmaz ürünlerinin yerli ve milli olduğunu belirterek, "Malzeme yüzde 90 oranında yerli. Tüm parçalar da fabrikamızda ürettiğimiz ve yerli yan sanayimizde üretilen ürünlerdir." ifadesini kullandı.

Tüm ürünlerde ilk hedefin Türk güvenlik güçleri olduğunun altını çizen Kızıltan, daha önceki tabanca ve piyade tüfeklerinde de bu politikayı uyguladıklarını anlattı.

"ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz"

Kızıltan, şu anda ABD'ye aylık 25 bin civarında tabanca gönderdiklerini bildirerek, "Yıl sonunda ABD'ye minimum 35 bin tabanca göndermeyi hedefliyoruz. ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz. Yeni pazarlar için de çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada şirketin SAR-9 dışında fuarda ilk kez sergilediği ürünler şunlar:

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Sar 762 MT, yurt içindeki kullanıcıların 7,62x51 milimetre çapındaki yerli bir makineli tüfek ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi ve başarıyla kalifiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye adım atan firma, SAR 762 MT'nin testlerini başarı ile tamamladı ve seri üretim aşamasına geçti.

SAR 127 MT, ağır makineli tüfeği de 12,7x99 milimetre çapında ve uçaksavar projesi kapsamında geliştirdi. Silahın prototip testlerine başladı.

Şirketin piyade tüfeği SAR 56'nın en önemli özelliği silahın farklı uzunluktaki namlu boyu seçeneklerine sahip olması. Bu sayede, yakın mesafeden uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm görevlere uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığına teslimatları devam ediyor.

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OYNAT 04:54 Mavi Vatan'ın insansız yeni ordusu: Sürü halinde görev yapacaklar Türkiye'nin gelecekte gökyüzündeki yeni ordusu olarak adlandırılan sürü İHA konsepti bu sefer de denizler için gündemde. İnsansız Deniz Aracı (İDA) Projesi'nde çok kritik bir aşama tamamlandı. Çok sayıda İDA su üzerinde aynı anda hareket ederek bir biriyle koordineli bir şekilde operasyon yürütecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) Projesi'ni aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 05:32 Askerin eli yerli tüfeklerle güçleniyor: Dakikada 900 mermi atıyor! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüfek ihtiyacına yönelik ortaya konulan yerli ürünlerin sayısı artıyor. Askerin de kullanımına sunularak gelen geri bildirimlerle daha etkin kullanım için çalışmaların devam ettiği silahlar ile bu alandaki dışa bağımlılık da her geçen yıl hızla geriliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta milli imkanlarla geliştirilen yerli tüfekleri gündemine aldı..

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