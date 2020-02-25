Çeyrek altın 550 liraya koşuyor

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla giriş yapan altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020 sabahına 326 lira seviyelerinde başladı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 545 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.657,86 dolar seviyesinde başladı.
Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor.