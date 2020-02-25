Altının gramı 7 yılın zirvesinde: 25 Şubat 2020 çeyrek altın fiyatları. Çeyrek altın 550 liraya koşuyor Çin'deki koronavirüs salgınının ardından altın gibi güvenli liman varlıklara olan talep artıyor. Dün 7 yılın zirvesine çıkan altının gram fiyatı yeni güne 326 lira seviyesinde başlarken, çeyrek altın ise 545 liraya kadar tırmandı. Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 08:58 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 09:06 Yeni Şafak