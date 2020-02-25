Ekonomi Çeyrek altın 550 liraya koşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının gramı 7 yılın zirvesinde: 25 Şubat 2020 çeyrek altın fiyatları.

Çeyrek altın 550 liraya koşuyor

Çin'deki koronavirüs salgınının ardından altın gibi güvenli liman varlıklara olan talep artıyor. Dün 7 yılın zirvesine çıkan altının gram fiyatı yeni güne 326 lira seviyesinde başlarken, çeyrek altın ise 545 liraya kadar tırmandı. Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Şubat 2020 çeyrek altın fiyatları.
25 Şubat 2020 çeyrek altın fiyatları.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak haftaya rekorla giriş yapan altının gram fiyatı, 25 Şubat 2020 sabahına 326 lira seviyelerinde başladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 545 lira, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.657,86 dolar seviyesinde başladı.

Altındaki yükselişi değerlendiren uzmanlar ise 340 lira tahmininde bulunuyor.

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