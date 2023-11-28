Amazon'un iRobot'u satın almasına AB engeli: Rekabete zarar verebilir

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’nde kayıtlı çiftçilere verilecek desteklerin başvuru ve ödeme tarihlerinde değişiklik yapıldı. Öte yandan, mazot ve gübre desteği için usul ve esaslar da belli oldu.