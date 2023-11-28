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Ekonomi

Amazon'un iRobot'u satın almasına AB engeli: Rekabete zarar verebilir

Avrupa Birliği (AB), Amazon'un, robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini ifade etti. Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. AB Komisyonu temmuzda söz konusu satın almaya yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

10:42 - 28/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere başlatılan rekabet soruşturmasında şirkete yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiği belirtildi.


Açıklamada, "Avrupa Komisyonu, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdi." ifadesi kullanıldı.


Amazon'un perakendecilere robot süpürgeler de dahil çeşitli ürünlerin reklamını yapmalarına ve satmalarına imkan tanıyan çevrim içi bir pazar yeri sunduğu anımsatılan açıklamada, Amazon'un aynı zamanda çevrim içi pazarda robot süpürgeler için bir perakendeci olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.


'Rakiplerini engelleyebilir'


Açıklamada, iRobot şirketinin satın alınmasının ardından Amazon'un robot süpürge pazarında rakiplerini engelleyecek stratejiler uygulayabileceği ifade edildi.


Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.


Komisyon, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. AB Komisyonu temmuzda söz konusu satın almaya yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.




#Avrupa Birliği
#Amazon
#iRobot
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