Ankara'ya 'hızlı metro' konsepti

2026 yılında yapımına başlanması hedeflenen Esenboğa Metrosu’nun inşaat süresinin 5 yıl olması öngörülüyor. Proje tamamlandığında Ankara’da havalimanı ulaşımında yeni bir dönem başlayacak. Yeni hat, yalnızca Esenboğa Havalimanı erişimini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda başkentin en yoğun kullanılan noktalarına kesintisiz ve konforlu bir ulaşım alternatifi sunacak. Proje kapsamında metro hattı “hızlı” konseptte tasarlandı. Bu kapsamda istasyon aralıkları daha uzun tutulurken, trenlerin saatte 120 kilometreye ulaşabilen işletme hızıyla çalışması planlandı.

Böylece YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı’na kadar olan yolculuk süresi önemli ölçüde azalacak. Hattın en dikkat çeken duraklarından biri Hastaneler İstasyonu olacak. Bu istasyon sayesinde Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Fakültesi ve Numune Hastanesi’ne doğrudan metro erişimi sağlanacak. Özellikle sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları için büyük kolaylık yaratması beklenen bu bağlantı, kent içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Artan yolcu talebi ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda projede önemli revizyonlara gidildi. İlk etapta Kuyubaşı’ndan aktarmalı olarak planlanan hat, yapılan güncellemelerle YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Böylece Ankara’nın ana demiryolu merkezi olan YHT Gar ile Esenboğa Havalimanı arasında aktarmasız, hızlı ve konforlu bir metro bağlantısı kurulmuş olacak.