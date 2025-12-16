Yeni Şafak
Benzin fiyatları düşmeye devam ediyor: Bir indirim daha geliyor

11:2616/12/2025, Tuesday
Akaryakıt ürünlerinden benzine bugün gelen 2,02 liralık indirimin ardından yarın bir indirim daha gerçekleşecek.

Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeler akaryakıt pompalarına da yansıyor.


83 kuruş daha indirim yapılacak


Bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.

Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek.


Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.




#araç sahipleri
#Petrol
#benzin
