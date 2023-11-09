|
Ekonomi

Apple'a 13 milyar avroluk vergi şoku: Hukuki hatalar var yeniden görüşülmeli

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Giovanni Pitruzzella, Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal eden mahkemenin hukuki hatalar yaptığını ve davanın yeniden görüşülmesi gerektiğini bildirdi. Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar avroluk vergi ödemesinin gerekip gerekmediği açıklık kazanacak.

14:45 - 9/11/2023 Thursday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı'nda görevli Başsavcı Pitruzzella, AB Komisyonu'nun İrlanda ve Apple'a karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.


Mütalaada, Apple'a yönelik vergi konusunda alınan AB Genel Mahkemesi kararının iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Başsavcı Pitruzzella, AB Genel Mahkemesinin davada yasal standartlara uymadığına ve çok sayıda hukuki hata yaptığına işaret ederek, Avrupa Adalet Divanından alt mahkemenin kararını iptal etmesini ve esasa ilişkin yeni bir karar verilmesi için davayı AB Genel Mahkemesine geri göndermesini istedi.


AB Komisyonu, Apple'a 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden alt mahkeme kararında hukuki hatalar yapıldığını iddia etmiş ve dosyayı hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.


Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar avroluk vergi ödemesinin gerekip gerekmediği açıklık kazanacak.


AB Apple davası süreci


AB Komisyonu, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın Avrupa faaliyetleri için İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016'da tamamlamıştı.


Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003-2014 arasındaki dönem için 13 milyar avro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.


Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamış, İrlanda yönetimi ve Apple şirketi, Komisyon'un kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesinde ele alınmıştı. Bu mahkeme, 2020'de İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.


Genel Mahkeme, Apple'a İrlanda'da ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.


AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşınabiliyor.



TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler
TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler

Bankaların 2015 yılında BKM öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve TCMB'nin 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı haziran ayına göre 3'e katlanırken yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. İşte yedi soruda TROY kart..


#AB
#Apple
#Avrupa
#Avrupa Adalet Divanı
#vergi
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli ara ne zaman başlıyor? 2023 Kasım A Milli takım maç tarihleri takvimi