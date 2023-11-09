Apple'a 13 milyar avroluk vergi şoku: Hukuki hatalar var yeniden görüşülmeli

Bankaların 2015 yılında BKM öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve TCMB'nin 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı haziran ayına göre 3'e katlanırken yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. İşte yedi soruda TROY kart..