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Araç fiyatları artınca çürümeye terk edilen araçlar kıymete bindi: Tek tek almaya başladılar

Siirt’te, çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 30 milyon TL’nin üzerinde olan 100 araç çürümeye terk edilmişti. Son bir yıl içinde araç fiyatlarının artmasıyla kentte yediemin otoparkında araçları olan vatandaşlar eksik evraklarını tamamlayarak araçlarını almaya başladı.

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Haber Merkezi İHA
Araç fiyatları artınca çürümeye terk edilen araçlar kıymete bindi: Tek tek almaya başladılar
Araç fiyatları arttı, lüks araçlar yedieminde çürümekten kurtuldu

Siirt’te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 30 milyon TL’nin üzerinde olan 100 araç vardı.

Araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle araç sahipleri eksik evraklarını tamamlayarak araçlarını almaya başladı. Bu durum en çok otopark işletmecisini sevindirdi.

Yediemin Otopark Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçlarda yaşanan artıştan dolayı vatandaşlar araçlarını aldıklarını ve bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “2008 yılından beri Siirt’te yediemin otopark işletmeciliği yapıyorum. Otoparkımızda piyasa değeri 30 milyonu aşan araçlar vardı. Son bir yıl içerisinde artan araç fiyatlarıyla beraber araç sahipleri eksik evraklarını giderip gelip araçlarını aldılar ve almaya da devam ediyorlar. Bu durumdan bizde çok memnunuz en azından iş yükümüz hafifledi. Son olarak devlet yetkililerimizden biz otopark işletmecilerimize satış yetkisi vermelerini istiyoruz” dedi.

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