Artaş Holding, yoğun ilgi üzerine lansman kampanyasını 5 Ocak'a kadar uzattı

İstanbul’un yükselen yaşam ve yatırım akslarından biri olan Güneşli’de hayata geçirilen Avrupa Konutları Güneşli, modern mimarisi ve kapsamlı yaşam olanaklarıyla bölgeye yeni bir değer kazandırıyor. 1+1’den 4+1’e kadar uzanan toplam 1.556 konuttan oluşan projede, günlük yaşamı kolaylaştıran 24 ticari ünite de yer alıyor. 72 bin 148 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde konumlanan Avrupa Konutları Güneşli, yaklaşık 345 bin metrekarelik inşaat alanıyla bölgenin en büyük projeleri arasında bulunuyor.