Ekonomi Asgari ücret bugün açıklanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret açıklanıyor.. 2020 yılı asgari ücretine ne kadar zam yapıldı?

Asgari ücret bugün açıklanıyor

7 milyon işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı bugün yapılacak Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra açıklanacak. Toplantı saat 14.00'da başlayacak. Toplantının ardından asgari ücrete yapılan zam oranını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklaması bekleniyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL'den geri adım atmayacaklarını ifade etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için bugün yine Bakanlıkta toplanacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

SENDİKALAR 2 BİN 578 LİRADA ISRARCI

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

İŞVEREN YÜKSEK BULUYOR

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

GÖZLER HÜKÜMETTE

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili, ‘'Bakalım, son geldikleri nokta nedir bir görelim. Tarafları memnun edecek bir adımı atarız'' açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

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