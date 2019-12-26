Asgari ücret bugün açıklanıyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için bugün yine Bakanlıkta toplanacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

SENDİKALAR 2 BİN 578 LİRADA ISRARCI

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

İŞVEREN YÜKSEK BULUYOR

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

GÖZLER HÜKÜMETTE

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili, ‘'Bakalım, son geldikleri nokta nedir bir görelim. Tarafları memnun edecek bir adımı atarız'' açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.