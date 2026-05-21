ATM’lerin bayram sınavı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde finansal piyasalar, banka şubeleri, döviz büroları ve kuyumcular faaliyetlerine ara vermeye hazırlanırken, nakit erişiminde yük büyük ölçüde ATM’lere kalacak. Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasına rağmen özellikle kurbanlık alışverişleri, şehirlerarası seyahat harcamaları ve bayram öncesi artan tüketim nedeniyle nakit talebinin yüksek seyretmesi öngörülüyor. Bankacılık sektöründe farklı para çekme limitleri uygulanırken, uzun tatilde şube hizmetlerinin duracak olması ATM kullanımını daha da artıracak. Özellikle otogarlar, havalimanları, otoyol dinlenme tesisleri, turizm bölgeleri ve hayvan pazarları çevresindeki ATM’lerde yoğun işlem trafiği oluşabileceği değerlendiriliyor.





YOĞUNLUK ARIZA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Artan kullanım nedeniyle bazı ATM’lerde geçici nakit tükenmesi, bağlantı sorunları ve teknik arızalarla karşılaşmak mümkün. Ağırlıklı olarak Arife Günü oluşacak yoğunluk nedeniyle para çekme ve yatırma işlemlerinde aksama riski doğabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bankaların ATM ağlarında gerekli önlemleri almasının önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca para çekme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiği de vurgulanıyor.





BANKALAR EK ÖNLEM HAZIRLIĞINDA

Bayram öncesinde bazı bankalar, ATM kasalarına yönelik nakit sevkiyatını artırırken yoğunluk oluşabilecek bölgelerde ek lojistik planlamalar yapıyor. Olası teknik sorunlara daha hızlı müdahale edilebildiği için vatandaşların mümkün olduğunca şube bağlantılı ATM’leri tercih etmesi öneriliyor. Görüştüğümüz sektör kaynakları, güvenlik ve operasyon ekiplerinin bayram boyunca sahada görev yapacağını belirtirken, kritik noktalardaki cihazların daha sık kontrol edileceğini dile getirdi. Kart şifresi, mobil bankacılık erişimi ve günlük işlem limitlerinin tatil öncesinde kontrol edilmesinin de olası mağduriyetlerin önüne geçebileceği kaydedildi.



