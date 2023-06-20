ATO Başkanı Baran’dan asgari ücret değerlendirmesi: Memnuniyet duyduk

“Asgari ücretin yüzde 34 oranında yükseltilerek net 11 bin 402 TL’ye, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 TL’den 500 TL’ye yükseltilmesi kararı hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam. Son dönemde yaşanan enflasyonla mücadele süreci, işçi işveren ayırım yapmaksızın herkesi etkiledi. İş dünyası çalışanı ve işvereniyle bir bütün. Fiyat artışlarının genel seviyesi dikkate alınarak çalışanlarının refah seviyesinin korunmasının öncelenmiş olması çok önemli. Bundan hepimiz memnuniyet duyduk. İstihdam maliyetleri işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak, bütçe imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni kabinenin alacağı önlem ve yapacağı çalışmalarla ekonomide dengeleri en kısa sürede yerine oturtacağına ve fiyat dengesizliklerinin de en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz”.