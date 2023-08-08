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Ekonomi

ATO heyetinden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: 'Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulsun' önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kreatif ekonominin benimsenmesi ve gelişimine katkıda bulunulması açısından TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulması önerisinde bulundu

15:04 . 8/08/2023 Salı
AA
ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaretinde, kreatif ekonominin benimsenmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması açısından TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulmasını önerdi.


Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki heyet ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Baran, başkentin turizm potansiyeline değinerek, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları aktardı.


Son dönemde reklam, mimari, tasarım, film, video, fotoğraf, yayıncılık, yazılım, bilgisayar oyunları, elektronik yayıncılık gibi alanlardan oluşan kreatif ekonominin dünyada 1,5 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Baran, Türkiye'nin oyun, dizi film gibi ihracatlar ile bu alandan pay almaya çalıştığını belirtti.

Baran, ilgili sektörlerin kreatif ekonomi olarak benimsenmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması açısından TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.




#ATO Başkanı Gürsel Baran
#Kreatif Ekonomi Komisyonu
#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
#Ankara Ticaret Odası
27 dakika önce
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