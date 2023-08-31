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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, temmuz ayında sabit kalarak yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

12:40 . 31/08/2023 Perşembe
AA
İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de haziran ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda sabit kaldı. Avro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı da temmuzda değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, temmuzda İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,8, İtalya’da yüzde 7,6, Fransa’da yüzde 7,4 ve İsveç'te yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 12 milyon 928 bin olurken, bunun 10 milyon 944 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 683 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 506 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 13,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

#AB
#Avro bölgesi
#Avrupa
#Eurostat
#işsizlik
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